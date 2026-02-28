Președinta Alianței Naționale pentru Boli Rare din România, sălăjeanca Dorica Dan: este important să rămânem împreună

Azi este a doua zi a evenimentului organizat la Zalău pentru marcarea Zilei Bolilor Rare, program inițiat și coordonat de președinta Alianței Naționale pentru Boli Rare din România, sălăjeanca Dorica Dan. Participă medici, specialiști în boli rare, aparținători, factori implicați în sistemul medical destinat pacienților care suferă de boli despre care se știu foarte puține lucruri. Prezentă în studioul cotidianului Magazin Sălăjean, Dorica Dan, a declarat că România a făcut pași importanți în privința îmbunătățirii serviciilor medicale pentru pacienții diagnosticați cu afecțiuni rare. „Mai sunt multe de făcut, dar există speranță, au fost făcuți pași semnificativi. Este important să rămânem împreună, să continuăm lupta”, a precizat Dorica.

Share Whatsapp Email