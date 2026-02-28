Azi, zălăuanii sunt chemați să învețe tehnici de prim ajutor

Azi, începând cu ora 12, în piața Iuliu Maniu din Zalău, publicul este invitat la un program educațional în care pot învăța măsuri de prim ajutor și cum să le aplice în funcție de situația de criză apărută. Tot cu această ocazie, zălăuanii sunt invitați să urmărească exerciții de descarcerare, dar și prezentarea de tehnică specifică unităților de pompieri. Activități similare vor fi organizate și în Jibou, toate desfășurându-se în cadrul evenimentelor organizate cu ocazia Săptămânii Protecției Civile.

