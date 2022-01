Pregătirea maşinii pentru sezonul rece. 4 paşi necesari

sursa foto:

Reviziile de sezon sunt esenţiale pentru întreţinerea maşinii tale. Specificul climei din ţara noastră impune cel puţin o vizită la 6 luni la atelierul auto sau la mecanic. Condiţiile de temperatură, precipitaţii şi drum sunt radical opuse în lunile de vară faţă de cele din iarnă. Astfel, este de la sine înţeles că autovehiculul are nevoie de o pregătire specifică. Iată care sunt paşii necesari pentru a ieşi cu bine şi din această iarnă.

Verifică starea bateriei

În cele mai multe cazuri, bateriile auto cedează iarna. Acest lucru nu poate fi întâmplător şi are legătură cu consumul superior în condiţii grele. În special după o noapte rece uleiul de motor este mai îngroşat şi nu are aceleaşi proprietăţi, forţând sistemul electric să consume mai multă energie din baterie. Dacă acumulatorul este vechi şi nu mai încarcă în parametri corecţi, e foarte posibil ca într-o dimineaţă să te trezeşti fără curent. Solicită la verificarea tehnică de toamnă şi o inspecţie a bateriei cu aparatură specială. În plus, semnele de coroziune apărute în timp trebuie curăţate pentru a nu împiedica transmiterea curentului de la baterie la consumatori.

Atenţie la instalaţia de climatizare

Indiferent că te deplasezi până la serviciu, la şcoala copiilor sau pleci în concediu sute de kilometri, iarna ai nevoie de o instalaţie de climatizare funcţională. Căldura din habitaclu ajută în primul rând la dezgheţarea şi chiar la deszăpezirea maşinii. În plus, este o opţiune esenţială din punct de vedere al confortului. În special când parcurgi drumuri lungi specialiștii recomandă ca rezervorul de combustibil să fie mai gol de trei sferturi. Există oricând riscul apariţiei unui obstacol care îţi poate împiedica deplasarea. Dacă eşti în afara localităţii, până la eliberarea traficului sau la sosirea salvatorilor vei avea nevoie de căldură în habitaclu pentru a nu intra în hipotermie. Aşadar, aceeaşi revizie trebuie să includă şi verificarea instalaţiei de ventilaţie şi climatizare, inclusiv pentru igienizare, în caz că nu a fost folosită câteva luni.

Înlocuieşte anvelopele

Echiparea maşinii cu cauciucuri având indicaţiile M, S şi simbolul fulgului de nea este obligatorie prin lege în ţara noastră atunci când circuli pe suprafeţe de drum acoperite de polei, zăpadă, gheaţă sau alte derivate. Dincolo însă de îndeplinirea unor rigori legale pentru evitarea amenzilor, echiparea cu anvelope de iarnă este o măsură de siguranţă pe care o iei atât pentru tine, cât şi pentru pasagerii tăi şi ceilalţi participanţi la trafic. Ineficienţa cauciucurilor de iarnă pe timp de vară, dar mai ales a celor de vară pe timp de iarnă, este dovedită de toate studiile în domeniu. Stabilitatea, distanţa de frânare, reacţia maşinii la trecerea peste un obstacol sunt trei criterii care te pun în pericol dacă maşina nu este încălţată cu pneurile de sezon. Ţine cont de faptul că anvelopele reprezintă singura interacţiune a întregii tale maşini cu suprafaţa pe care rulează. În orice condiţii de carosabil, trafic, temperatură şi precipitaţii, de randamentul roţilor depinde siguranţa maşinii.

Foloseşte lichide de sezon

De îndată ce ridici capota vei vedea câteva recipiente cu lichide. La acestea se adaugă şi altele mascate de componente şi ornamente auto. În fabricarea lor, producătorii ţin cont de condiţiile în care vor fi utilizate. Cel mai important dintre acestea este lichidul de răcire, care trebuie verificat cu un tester antigel. Pentru a avea vizibilitate în condiţii de ploaie, ninsoare, noroi, zăpadă sau material antiderapant acumulate pe carosabil, ai nevoie de un parbriz curat. Folosirea lichidului de spălare a parbrizului care rezistă la temperaturi negative este aşadar esenţială. Dacă nu îl înlocuieşti pe cel de vară la timp, rişti să îngheţe în vas sau pe conducte şi să nu mai poţi înainta din cauza vizibilităţii scăzute. Un alt lichid esenţial care ar putea fi înlocuit cu varianta pentru sezonul rece este uleiul de motor. Cu toate acestea, producătorii din domeniu nu impun acest schimb, deoarece au creat o reţetă care acoperă temperaturi de la -25 până la +40 de grade, adică marja dintre o iarnă rece şi o vară toridă în ţara noastră.

Grija pe care o arăţi pentru vestimentaţia de sezon şi pentru pregătirea casei înainte de venirea iernii trebuie să se regăsească şi faţă de maşina pe care o conduci. O mulţime de componente şi sisteme trebuie pregătite pentru iarnă cu consumabilele adaptate condiţiilor de drum mai grele din cauza temperaturilor scăzute şi a precipitaţiilor specifice.