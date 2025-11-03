Povestea surorilor voleibaliste devenite doctorițe de succes

Marcel Popa, Sorin Grozav, Minodora Bogdan, Marcu Valter, Doina Meseșan, Irina Vasu și Marin Silaghi sunt foști sportivi de performanță, oameni pentru care sportul a însemnat o parte importantă în viață. Toți au fost prezenți zilele trecute la Zalău, în cadrul programului „U Veterani – Viața după sport”. A fost un moment în care foști campioni s-au întâlnit cu tineri sportivi și cu părinții lor, totul din dorința de a le vorbi despre importanța sportului, dar și despre rolul educației, despre școală. Fiecare campion are un parcurs. Urcă pe culmile gloriei, dar vine și momentul în care se retrage, iar aici începe un alt moment important în viață. Unii dintre foștii sportivi prezenți la întâlnirea găzduită de sala de sport a Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău au devenit medici de succes, alții au profesat decenii ca antrenori sau au avut alte profesii unde au continuat să obțină rezultate semnificative. Acum, unii dintre ei au vârsta de peste 60 sau 70 de ani.

O viață dedicată voleiului și medicinei

Cunoscutul medic cardiolog Minodora Bogdan a fost liantul evenimentului. Puțini știu că Minodora are o soră, pe medicul stomatolog Doina Meseșan. În tinerețe, surorile au practicat voleiul de performanță la U Cluj. „Am fost componentă a echipei naționale de tineret timp de un an, doi ani am fost componentă a lotului mare al țării noastre, iar zece ani am jucat pentru U Cluj. Mă apropii de vârsta de 75 de ani, am înălțimea de 1,83 metri și mă simt foarte bine. De ani buni particip la Medicgames unde am obținut peste 80 de medalii de aur. În volei, pentru că eram cea mai înaltă, eram cea mai bună trăgătoare, m-au și luat mai repede în lot”, a declarat medicul Minodora Bogdan. Sora sa, medicul stomatolog Doina Meseșan, a jucat opt ani pentru Universitatea Cluj.

„Eu sunt sora multiplei campioane Minodora Bogdan. Am jucat împreună la aceeași echipă. Pentru mine, sportul a fost un mod de a mă afirma până la urmă, pentru că veneam dintr-un sat situat în munții Apuseni. A fost un mod de viață pentru noi, iar acum, prin acest program Erasmus, mă bucur că avem ocazia să ne întâlnim cu prieteni, cu foști colegi de echipă, cu oameni care au cunoscut succes în sport, dar și să intrăm în legătură cu tinerii și cu părinții acestora. Părinții trebuie să-și îndrume copiii spre sport. Obezitatea a ajuns o mare problemă, iar sportul poate preveni această afecțiune. Cine conștientizează acest aspect cu siguranță nu va deveni obez. Este important sportul, dar este importantă și alimentația”, a declarat Doina Meseșan.

Marin Silaghi, un nume important în voleiul românesc

Marin Silaghi este un fost antrenor de volei masculin, omul prin mâinile căruia au trecut sute de tineri, unii devenind sportivi de performanță cu rezultate la nivel național și internațional. „În cei 45 de ani de activitate am fost antrenor al echipei naționale de cadeți și juniori I, am promovat la echipa națională aproximativ 75 de sportivi, iar câțiva dintre ei au ajuns maeștri emeriți ai sportului și mă mândresc cu asta”, a declarat apreciatul profesor sălăjean, unul dintre cei care au susținut și promovat voleiul sălăjean.