Poşta Română acuză boicotarea serviciului StartPost

Compania Naţională „Poşta Română”, care a lansat recent serviciul StartPost, destinat antreprenorilor, start-up-urilor şi freelancerilor, atrage atenţia că unii registratori din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), instituţie finanţată integral de la bugetul de stat, resping dosarele de înregistrare sau relocare a sediilor sociale pentru companiile care optează pentru serviciul StartPost, potrivit news.ro.

Compania anunţă că va acţiona în instanţă registratorii responsabili pentru recuperarea eventualelor prejudicii cauzate prin respingerile arbitrare.

”Compania Naţională „Poşta Română”, prima companie cu capital majoritar de stat care implementează un proiect asumat prin Programul de Guvernare – „Ghişeul Universal” – a lansat recent serviciul StartPost, destinat antreprenorilor, start-up-urilor şi freelancerilor. StartPost-găzduire sediul social pentru firme oferă o soluţie legală, accesibilă şi rapidă pentru înregistrarea sediului social, recunoscută de legislaţia în vigoare şi sprijinită de infrastructura extinsă a Poştei Române. Cu toate acestea, Poşta Română constată cu îngrijorare că unii registratori din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC)-instituţie finanţată integral de la bugetul de stat, resping dosarele de înregistrare sau relocare a sediilor sociale pentru companiile care optează pentru serviciul StartPost. Astfel de atitudini antireformatoare, contrare intereselor strategice ale statului român, sunt inacceptabile”, anunţă compania.

Poşta Română solicită autorităţilor statului român să intervină urgent pentru stoparea acestor practici discreţionare, în spiritul respectării legii, al sprijinirii mediului antreprenorial şi al consolidării unui climat economic transparent şi echitabil.

”Aceste practici, lipsite de fundament legal şi neunitar aplicate, produc consecinţe grave:

Îngrădirea accesului antreprenorilor la o soluţie legală şi sigură pentru înregistrarea sediului social;

Crearea de discriminări între companiile care aleg sedii în locaţii improprii (acceptate) şi cele care aleg infrastructura Poştei Române (respinse);

Blocarea unui serviciu inclus în Programul de guvernare, subminând credibilitatea administraţiei publice;

Pierderea de venituri la bugetul de stat şi încetinirea dezvoltării mediului de afaceri românesc;

Afectarea imaginii Poştei Române şi limitarea capacităţii acesteia de a-şi îndeplini rolul strategic de Ghişeu Universal”, mai arată compania.

Compania Naţională „Poşta Română” îşi reafirmă angajamentul ferm de a apăra interesele clienţilor săi şi imaginea instituţiei.

”În acest sens, compania anunţă că va acţiona în instanţă registratorii responsabili pentru recuperarea eventualelor prejudicii cauzate prin respingerile arbitrare; va sesiza organele competente pentru a verifica dacă aceste practici pot constitui fapte de abuz sau neglijenţă în serviciu”, precizează reprezentanţii companiei.

De asemenea, Poşta va solicita clarificarea şi uniformizarea legislaţiei în domeniu, pentru limitarea oricărei discriminări în procesul de înregistrare a sediilor sociale.

„Serviciul StartPost reprezintă un pas firesc în modernizarea statului român şi în susţinerea mediului de afaceri. Respingerea arbitrară a acestui serviciu, parte a Programului de Guvernare, nu doar că dăunează antreprenorilor români, dar afectează şi credibilitatea administraţiei publice. Poşta Română, instituţie strategică a statului român, nu va tolera aceste practici şi va folosi toate căile legale pentru a-şi proteja clienţii şi interesele”, a menţionat Valentin Ştefan, directorul general al Companiei Naţionale „Poşta Română”.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro