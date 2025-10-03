Măsuri pentru prevenirea inundațiilor în Șărmășag, Moiad și Horoatu Crasnei

Pe malurile râului Crasna, în localitatea Horoatu Crasnei, a fost realizată o lucrare de consolidare vegetativă. În județul Sălaj, intervenții similare au fost realizate pe cursul Crasnei în localitățile Șărmășag, Moiad și Măieriște, contribuind la întărirea liniei de apărare împotriva inundațiilor. La aceste lucrări ecologice, angajații de la Apele Române folosesc materiale locale precum fascine (mănunchiuri de nuiele legate strâns), gărdulețe din nuiele, pari din lemn, pământ și piatră. Intervențiile, alături de lucrările de întreținere, decolmatările și reprofilările albiilor, asigură protecția populației și a obiectivelor socio-economice de-a lungul întregului curs al râului, până la vărsarea acestuia în Tisa, pe teritoriul Ungariei.