“Poliția măștilor” ia cu asalt transportul în comun din Sălaj  

Jandarmii sălăjeni au împânzit, începând de luni, mijloacele de transport în comun din Zalău, dar și cele care circulă către sau dinspre comunele județului, verificând, zilnic, călătorii și șoferii, pentru a vedea dacă măsurile împotriva răspândirii coronavirusului sunt respectate. Și angajatele de la societatea de transport, care controlează călătorii au obligația să poarte masca atunci când se află în autobuze sau microbuze. Echipe formate din doi jandarmi sunt prezente pe tot parcursul zilei pe toate liniile, acestea coborând în diferite stații de pe traseu și așteptând, ulterior, un alt autobuz sau microbuz pentru a continua controalele. Cei depistați că nu poartă masca în timp ce merg cu mijloacele de transport riscă să fie amendați, iar amenzile nu sunt deloc mici. Sunt controlate, de asemenea, de către echipe mixte formate din jandarmi, polițiști locali sau polițiști de la circulația rutieră, transportatorii care efectuează curse de transport de persoane, pentru a verifica respectarea normelor de protecție, dar și a normelor în vigoare referitoare la transportul de călători. Recent, un șofer care a fost depistat în Zalău transportând pasageri cu mult peste limita de locuri admisă, a fost amendat cu 9.000 de lei. Șeful departamentului pentru Situații de Urgență, secretarul de stat în MAI Raed Arafat a vorbit, zilele trecute, despre obligativitatea purtării măștii în spațiile închise, în magazine, bănci, instituții, farmacii, frizerii etc, precum și în mijloacele de transport în comun. „În transportul în comun să nu poarte mască? Am văzut și asta. Treci pe lângă mijloacele de transport în comun și vezi oameni care nu poartă mască. Nimeni nu îndrăznește să le zică „De ce nu porți mască?”. Vor începe controale mai serioase. Pentru că noi am ridicat problema astfel: în mijloacele de transport în comun nu trebuie să urce cineva care nu poartă mască. Dar vedem că șoferul autobuzului nu are curaj să spună cuiva „Coboară din autobuz pentru că nu ai mască!”. Nu are curajul să i-o zică. Și atunci oamenii urcă. Sau dacă poartă ceva, după ce urcă în autobuz o scot de pe față, sau o lasă sub nas ori pe bărbie. Am văzut văzut că unii cetățeni poartă masca la bărbie, având gura și nasul libere”, a spus șeful DSU. Amenzile pentru cei depistați fără mască în autobuze, microbuze sau taxiuri pot ajunge până la 500 de lei.

