Persoanele nevăzătoare din Sălaj, pregătite pentru eventuale dezastre

Echipe de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” al Județului Sălaj au desfășurat zilele trecute o nouă sesiune de pregătire destinată persoanelor cu nevoi speciale, vizând creșterea nivelului de pregătire și reacție în caz de dezastre. Evenimentul a avut loc la sediul Asociației Nevazătorilor din România – Filiala Sălaj, unde 15 beneficiari au luat parte la o activitate interactivă, adaptată caracteristicilor de comunicare și nivelului de înțelegere ale participanților. În cadrul întâlnirii au fost prezentate informații esențiale privind modul de acțiune în situații de risc. De asemenea, au fost oferite recomandări practice pentru realizarea unui „Plan individual de urgență”, personalizat în funcție de nevoile fiecărei persoane. Prin implementarea acestor sesiuni de formare, se urmărește pregătirea persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități pentru a reacționa corect și în siguranță în situații critice, contribuind astfel la reducerea vulnerabilităților, la creșterea incluziunii și la dezvoltarea unei culturi a prevenirii în comunitate.

