Lucrări în forță la Românași. Nodul rutier se apropie de jumătatea execuției

Zilele trecute au apărut noi detalii despre Autostrada Transilvania, iar cifrele sunt promițătoare, după atât de multe așteptări din partea șoferilor și sălăjenilor. Progresul este unul remarcabil în teren, atât pe lotul dintre Zimbor și Nădășelu, cât și între Poarta Sălajului și Zimbor, după cum transmite Cristian Pistol, directorul CNAIR.

Sute de muncitori sunt angrenați pe șantierul drumului de mare viteză, respectiv 500, și peste 130 de utilaje, iar la ora actuală lucrările vizează așternerea stratului de uzură pe calea 1 (între km 19+100 și km 20+500), montarea parapetului median, consolidări, execuția separatorului de hidrocarburi, dar și montarea instalațiilor electrice pentru iluminat.

În paralel, UMB lucrează intens la Nodul Rutier Românași, ajuns la un stadiu fizic de execuție de 45%, care va asigura descărcarea în DN1F și DJ108A pentru întreg tronsonul Târgu Mureș – Poarta Sălajului, în lungime totală de 155 km, până la finalizarea secțiunii Poarta Sălajului – Zalău, printre care și Tunelul Meseș.

La acest șantier sunt mobilizați 64 de muncitori și 38 de utilaje, care execută umpluturi pe drumuri de legătură și bretele, stratul inferior de fundație cu balast, lise parapete pe poduri, armarea plăcii de racordare, precum și montarea cablurilor la instalațiile de iluminat

Toate aceste șantiere vor fi finalizate anul acesta, după cum promit autoritățile. Veștile sunt bune, iar stadiul fizic pe lotul dintre Poarta Sălajului și Zimbor se apropie de 100%. În prezent, lucrările sunt finalizate în proporție de 98%.

Valoarea însumată a celor trei contracte, finanțate prin Programul Transport 2021–2027, este de aproximativ 2,53 miliarde lei – fără TVA.

„Construcția Autostrăzii Transilvania este esențială atât pentru dezvoltarea economiei românești, cât și pentru optimizarea rutelor europene de transport în actualul context geo-politic”, conchide oficialul.