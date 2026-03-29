Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” din Zalău s-a transformat într-un punct al descoperirilor

Da, Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” din municipiul Zalău s-a transformat zilele trecute într-un loc al descoperirilor pentru viitorii școlari. „Am fost copleșiți de zâmbete, curiozitate și energie, am descoperit secretele culorilor la centrul de desen pe folie, ne-am pus imaginația la treabă la centrele de colorat și desen cu cretă și am explorat misterele științelor: de la energia circuitelor electrice, la călătoria fascinantă a apei în natură. Ne-am testat și agilitatea și spiritul de echipă la jocurile sportive. Și, bineînțeles, am imortalizat clipe magice în spațiile dedicate amintirilor de neuitat, special amenajate pentru această zi”, este mesajul conducerii unității de învățământ. Evenimentul a fost unul la care au participat viitori elevi, copii care au descoperit altfel de activități educaționale, special concepute pentru ei.

