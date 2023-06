Pe scurt, despre ce trebuie să ştii despre leasing auto

Toata lumea a auzit de leasing auto, cunoscut si sub denumirea de leasing automobile. Este vorba despre acea finantare prin intermediul careua clientii au posibilitatea sa foloseasca un autoturism, platind in schimb unele rate periodice, si fara sa devina proprietar al masinii pe perioada derularii contractului. In prezent, exista mai multe tipuri de leasing auto, cum ar fi leasing pentru masini noi si leasing auto rulate.

Ce inseamna leasing auto rulate

De aceasta date ne referim la acea optiune de finantare a masinilor care au fost deja folosite, sau au avut unul sau mai multi proprietari inainte. De fapt, prin acest leasing auto poti utiliza o masina second hand pentru o peruoada determinata, platind rate lunare. La incheierea contractului ai posibilitatea de a cumpara masina sau sa o returnezi si sa inchei un alt contract, pentru un alt autoturism.

Care sunt avantajele leasing-ului auto second hand

Exista o multime de avantaje pe care le ai daca optezi pentru aceasta metoda de finantare, iar in continuare iti vom vorbi pe scurt despre fiecare.

Gama variata de masini la preturi accesibile

Unul dintre avantajele leasing-ului auto rulate este ca permite clientilor accesul la o gama variata de masini la preturi mai accesibile in comparatie cu achizitionarea unei masini noi. Masinile second-hand au, in general, o valoare mai mica decat cele noi si, prin urmare, ratele de leasing pot fi mai mici. Asta face ca leasing-ul auto rulate sa fie o optiune atractiva pentru cei care doresc sa utilizeze o masina de calitate, dar sa plateasca mai putin decat in cazul unei masini noi.

Mai multa flexibilitate

La capitolul avantaje remarcam si o mai mare flexibilitate referitor la perioada de leasing si optiunile la sfarsitul contractului. In general, perioada de leasing poate fi de cativa ani, iar la sfarsitul acesteia, exista optiunea de a cumpara masina la o valoare convenita in prealabil (valoare reziduala), de a prelungi contractul de leasing sau de a returna masina si de a alege o alta masina in cadrul unui nou contract de leasing. Acestea toate ofera o flexibilitate sporita in comparatie cu achizitionarea unei masini, unde proprietarul este responsabil pentru valoarea intregii masini si nu beneficiaza de optiunea de a o returna si a alege alta masina in viitor.

Dezavantaje pe care este bine sa le cunosti

Cu toate acestea, leasing-ul auto rulate are si cateva dezavantaje. Unul dintre ele se refera la costurile totale. Desi ratele de leasing pot fi mai mici decat cele de cumparare a unei masini noi, costurile totale ale leasing-ului, inclusiv dobanzile, taxele si comisioanele asociate, pot fi

mai mari pe termen lung in comparatie cu cumpararea unei masini. De asemenea, sunt si unele restrictii legate de modificarile aduse masinii sau vanzarea acesteia.

Un alt aspect important de luat in considerare in cazul leasing-ului auto rulate este starea masinii. Pentru ca avem de a face cu masini second-hand, acestea pot prezenta uzura, defecte sau alte probleme ascunse care pot aparea pe parcursul perioadei de leasing. Este important sa se faca o inspectie amanuntita a masinii inainte de a semna un contract de leasing si sa se verifice in mod clar toate clauzele contractului, inclusiv responsabilitatile privind intretinerea si reparatiile masinii.

In fine, ar fi indicat sa se inteleaga si sa se respecte termenii si conditiile mentionate in contract, deoarece acestea pot implica limitari privind numarul de kilometri parcursi sau penalitati pentru uzura excesiva a masinii. Aceste restrictii pot afecta utilizarea masinii intr-o anumita maniera sau pot duce la costuri suplimentare la sfarsitul contractului.