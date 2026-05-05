Sălajul acum o sută de ani (XLXI)

* Filiala sălăjeană a Partidului Maghiar își stabilește candidații pentru parlament: Arpad Paal și Janos Josika.

* În Zălau a sosit moda trasului cu praștia. Un copil i-a scos un ochi unui comerciant. Primăria trece la măsuri.

* Pivnița lui Janos Becser, profesor la Colegiul Wesselenyi din Zălau, a fost prădată de hoți. Au furat 12 butoaie cu vin de cea mai bună calitate. Făptașii au fost prinși la scurt timp: Ferenc Szabo și Mihai Oros.

* Briglevan Teodor, țăran din Cuceu, este găsit spânzurat în podul casei. La fel și Maier Andrei din Gârceiu.

* La Șimleu arde gaterul lui Blitz Marton.

* Primăria Zălau decide: tinerii sub 18 ani nu mai au voie pe străzi după ora 22.

* Clubul Feroviar de Popice din Zălau organizează Cupa Feroviarul. Marele premiu – un cocoș.

* Fiul lui Ferenc Gold din Jibou bea din greșeală un pahar cu sodă caustică. Din fericire, este salvat de medici.

* Someșul iese din matcă în urma ploilor abundente. Mai multe poduri din județ sunt luate de ape.

* Camera de Comerț și Industrie din Cluj organizează la Zălau un curs de croitorie pariziană.

* Primăria zălăuană anunță concurs pentru ocuparea postului de Șef Birou Administrație Generală. Înghesuială, nu glumă!

* La Jibou, Primăria anunță licitație pentru concesionarea iluminatului electric.

* Autobuzul ce făcea cursa Zălau-Jibou se răstoarnă la Popteleac. Din fericire, doar câțiva călători au răni minore. Ulterior se constată că șoferul nu prea avea cursuri de conducător auto.

* Delegațiunea Permanentă a comunei urbane Zălau stabilește prețurile maximale: carne de vită – 28 lei/kg., carne de porc – 40 lei/kg., slănină – 60 lei/kg.

Daniel Mureșan