A sta la rând nu e pierdere de timp

Pare că suntem tot mai grăbiți, cu răbdarea la pământ și permanent agitați. Așa pare societatea zilelor noastre, tot mai individualistă și obsedată să facă cât mai mult, într-un timp mult prea redus pentru ideile noastre. Observ des, fie la magazin, fie în instituții, mai peste tot, cum mulți nu mai au răbdarea de a sta la rând, fără să blameze sau să fie iritați, de parcă acest lucru ar depăși limitele tuturor.

E obositor, cu toții știm acest lucru, să ai o zi încărcată și să pierzi timp prețios stând la rând. Deși digitalizarea e în floare, uneori pare că ne complacem în vechile metode. Alteori, pur și simplu nu ne plac sau nu sunt eficiente, motiv pentru care e necesar să ținem seama de eforturile celor care se află în spatele tejghelelor sau ghișeelor.

Oamenii care ne servesc la magazin fac, de cele mai multe ori, tot ce le stă în putere să-și facă treaba la nivelul așteptat de clienți. Însă să nu uităm esența, și anume că, la rândul lor, sunt oameni, cu o viață proprie, necazuri personale și stresuri cotidiene. Când e „mocangeală”, unii ar aștepta și ore întregi fără să mimeze vreo oboseală. În schimb, observ cum și sălăjenii, în special în magazinele mari, nu au răbdarea necesară de a aștepta frumușel la rând, cu atât mai mult în perioadele aglomerate.

Uneori, așteptarea îndelungată este revărsată asupra angajaților care își câștigă pâinea servindu-i pe alții, iar de la ei se așteaptă ca totul să fie oferit „pe tavă”. E imposibil ca un comerciant să știe orice informație sau fiecare detaliu despre produse, servicii sau alte aspecte. Acest lucru este perfect valid, de multe ori, și în cazul funcționarilor.

E firesc ca oricine plătește pentru un serviciu să aibă așteptarea de a primi informații detaliate despre ceea ce își dorește. Însă, înainte de toate, suntem oameni. La rândul nostru, avem obligația morală de a oferi minimum de respect celor care ne servesc și se ocupă ca totul să fie ca la carte, oricât de frustrant ar fi să aștepți la rând sau să nu ți se ofere totul pe tavă.