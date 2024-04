Nora, mama eroină

Nora are șase copii. Patru au plecat la casele lor, iar cei mai mici locuiesc în sânul familiei. Soțul său este bolnav, are probleme, dar muncește. Nora lucrează pe unde poate, pentru a aduce un bănuț acasă. Doi dintre copii merg la școală, sunt cuminți, muncesc și învață. Această mamă este o lecție de viață. Și-a crescut copiii într-o cameră de numai câțiva metri pătrați, în căsuța familiei din comuna Meseșenii de Jos.

Am ajuns aici prin intermediul preotului Adrian Crăciunaș, un om tare fain. Prezența noastră nu a fost una întâmplătoare. Era o misiune nobilă a Jandarmeriei sălăjene de a întinde o mână de ajutor acolo unde este nevoie cu adevărat. Nora ne-a poftit în curte, în căsuța veche, dar care se vede că este îngrijită cu trudă. Am urmat-o pe femeie și am intrat într-o cameră ce nu are mai mult de trei metri lățime și cinci în lungime. O sobă, un pat, un suport pe care se află jucării de pluș și măsuța pe care familia mănâncă și pe care cei doi copii își fac temele. Este curat. Podul e din lemn, iar curentul electric a fost introdus nu cu foarte mult timp în urmă. În ochii Norei se citesc urmele muncii, a supărărilor care i-au brăzdat sufletul. Preotul o îmbrățișează și o încurajează. O ajută la nevoie. La rândul său, comandantul Jandarmeriei sălăjene, colonelul Adrian Cigăran, a întrebat-o ce nevoi are, cu ce probleme se confruntă.

I-a promis că jandarmii vor reveni cu rechizite, cu pachete cu alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copii. Vizibil emoționată, femeii i-au dat lacrimile. I-a spus comandantului că vrea un singur lucru: apă! Prin apropiere trece rețeaua comunală de apă, dar casa nu îi este racordată. Își dorește tare mult apă în curte. O dor mâinile de la gălețile cu care aduce apă din vecini. Cine știe, poate autoritățile din comună citesc aceste rânduri. Domnule primar, ajutați-o pe această femeie, duceți-i apa în curte, faceți un bine. M-am înmuiat și eu ascultând-o pe această femeie, o mamă care a înțeles că singura șansă pentru copiii ei este educația, școala. În pofida greutăților, mama își trimite copiii la școală. Familia este una greu încercată. Tatăl copiilor este bolnav, muncește cu greu, femeia la fel, are probleme. Condiția lor materială este una deosebit de precară. Acesta este motivul pentru care familia va fi sprijinită de jandarmi și, sperăm noi, de autoritățile locale.