În Ileanda, cu permisul suspendat

Polițiștii sălăjeni au dat din nou peste un alt caz de nesimțire la volan. De această dată, oamenii legii din Ileanda au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat din comuna Ipotești, județul Suceava. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că acesta avea dreptul de a conduce suspendat din data de 10 martie ca urmare a săvârșirii unei abateri la regimul rutier pe raza județului Botoșani. Pentru fapta sa, bărbatul este anchetat de legiuitori și a primit „cadou” un dosar de urmărire penală. Recomandăm să fie lăsat să meargă pe Jos la Ipotești, poate așa va avea timp să se gândească la prostia pe care a făcut-o.

Share Whatsapp Email