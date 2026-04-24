Percheziții la Cehu Silvaniei. A fost reținut un bărbat acuzat de tâlhărie

Polițiștii din Cehu Silvaniei au reținut pentru 24 de ore un localnic în vârstă de 34 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. La aceeași dată, polițiștii au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară la locuința acestuia, ocazie cu care bunurile furate au fost descoperite și recuperate. Bărbatul este acuzat că recent a intrat ilegal în depozitul unei firme de unde a furat două furtunuri hidraulice. Bărbatul ar fi fost surprins de administratorul firmei. Numai că hoțul a început să-l lovească pe patron, iar în final a plecat cu bunurile furate. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj, urmând să fie prezentat magistraților din cadrul Judecătoriei Jibou, în vederea dispunerii altor măsuri preventive.

