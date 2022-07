Natalitatea scade, Sălajul îmbătrânește

Natalitatea în județul Sălaj este într-o continuă scădere. Dovada clară în acest sens este un ultim raport emis de Direcția Județeană de Statistică Sălaj cu privire la „principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Sălaj în luna mai 2022”. Astfel, în luna menționată au fost înregistrate 188 de nașteri, în scădere cu 5,1 la sută comparativ cu luna mai a anului trecut. De asemenea, în perioada ianuarie – mai a anului în curs în Sălaj s-au născut 809 copii, în scădere cu 16,5 la sută faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent. Rata de natalitate în luna mai a acestui an a fost de 9,4 născuţi-vii la 1000 locuitori – 6,2‰ în luna aprilie 2022 şi 9,8‰ în luna mai a anului trecut, iar în perioada ianuarie – mai a fost de 8,1‰, faţă de 9,6‰ înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut.

Decesele – în scădere

Numărul decedaţilor înregistraţi, în luna mai a acestui an a fost de 264 de persoane, în scădere cu 12,9 la sută faţă de luna aprilie şi cu 2,2 la sută faţă de luna mai a anului trecut. De asemenea, în primele cinci luni ale anului în curs s-au înregistrat 1.491 de decese, în scădere cu 7,6 la sută faţă de aceeași perioadă a anului trecut. Rata de mortalitate, în luna mai a acestui an în Sălaj a fost de 13,2 decedaţi la 1000 locuitori – 15,1‰ în luna aprilie şi 13,4‰ în luna mai a anului trecut, iar în perioada ianuarie – mai a fost de 14,9‰, faţă de 16,0‰ înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut. Sporul natural înregistrat în luna mai indică un deficit al născuţilor-vii faţă de cel al decedaţilor de 76 persoane -179 persoane în luna aprilie a acestui an şi -72 persoane în luna mai a anului trecut. De asemenea, în perioada ianuarie-mai sporul natural a fost de -682 persoane (-645 persoane în aceeași perioadă a anului trecut). În luna mai a acestui an nu s-a înregistrat nici un caz de deces în primul an de viaţă, față de două cazuri înregistrate în luna aprilie și un caz înregistrat în luna mai a anului trecut.

