Deontologice. Așa, de sezon

Daniel Săuca

Am migrat iar înspre posturi tv mai respirabile. NG. History. Travel. Pur și simplu nu mai pot privi posturile românești de știri. Cu toate că, așa cum am mărturisit nu de puține ori, am rămas un împătimit al media. Îmi plac, mă interesează relatările, informațiile, reportajele. Vreau să fiu informat corect, la timp. Analizele mă interesează mai ales atunci când explicațiile sunt clare, exprimate coerent, pe un ton calm. Ei bine, așa ceva nu prea mai găsesc în oferta actuală a media audiovizuale bucureștene. Poate sunt prea pretențios. Dacă e secetă, normal că nu e de bine. Și, totuși, să repeți agresiv, violent, catastrofic, apocaliptic că la nu știu ce fermă nu va crește porumbul și vor rămâne animalele fără mâncare, e prea mult. Când, totuși, ține de domeniul evidenței că dacă e secetă, nu e de bine. Nici pentru minunata fermă a unui om de afaceri. La fel, campaniile de promovare a destinațiilor turistice din alte țări. Cu accent pe „dezastrul” de pe litorarul românesc. Nu zic că nu e așa. Dar eu cel puțin pricep din prima, hai din a doua relatare care e „realitatea”. Chiar nu mai vreau să mi se repete de sute de ori „știrea”. Nu știu alții cum sunt, dar eu unul nu mai suport „moderatori” care nu-și lasă interlocutorii să vorbească, nici măcar să-și termine fraza. Credeam că măcar pe postul public mai există așa ceva. Dar, am constatat că s-au „reprofilat” și ei pe „modelul” așa-zisului moderator bucureștean: agresiv, violent, habarnist care se pricepe la toate, cam incult și repede vărsător de apocalipse. Sigur, nu toți sunt așa, dar, de data asta, chiar putem generaliza fără teama de a greși. A, nu mai vorbesc de generalizări incredibile („românii sunt…” etc.). Revolta mea, firește, va rămâne fără ecou. Cele câteva constatări au vizat o părticică din pretinsa „presă de calitate”. Altfel, milioane de români sunt „conectați” la un univers tabloid și la minunata lume nouă a rețelelor de așa-zisă socializare. Unde poți fi ziarist, comentator, ce vrei tu. Printre catostrofele reale ce bântuie omenirea – războaie, schimbările climatice, inflația, pandemiile – aș adăuga și pe cea a comunicării media. Despre care, poate, voi scrie în unul din episoadele viitoare ale telenovelei dvs. editoriale preferate. Vacanțe plăcute!

Share Tweet Share