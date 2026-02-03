Bărbat din Crișeni, cercetat penal pentru că a condus o mașină cu documente expirate

Mare atenție la documentele mașinii pe care o conduceți. Luni dimineață, polițiștii Biroului Rutier din Zalău au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 41 de ani, din comuna Crișeni. Cu ocazia verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că autorizația de circulație provizorie a mașinii era expirată din data de 2 noiembrie 2025. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul neînmatriculat.
