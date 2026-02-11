Municipiul Zalău, gazda Conferinței Naționale „Ziua Bolilor Rare”

Alianța Națională pentru Boli Rare din România, în parteneriat cu Asociația Prader Willi din România și Centrul NoRo organizează Conferința Națională dedicate Zilei Bolilor Rare, care va avea loc în perioada 27–28 februarie, la Brilliant City din Zalău. Evenimentul își propune să reunească medici, specialiști, terapeuți, reprezentanți ai asociațiilor de pacienți și alți profesioniști implicați în domeniul bolilor rare, pentru a facilita schimbul de informații actualizate, bune practici și colaborare interdisciplinară. Conferința este acreditată de Colegiul Medicilor din România. Pentru obținerea diplomei cu credite este necesară prezența fizică obligatorie pe durata evenimentului. Înscrierile se pot face până în data de 20 februarie 2026, prin completarea unui formular disponibil în platforma https://forms.gle/iF4kZ11EHo4343eK8.

Share Whatsapp Email