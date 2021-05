Mă numesc Avram Doina și doresc să aduc pe această cale mulțumiri personalului medical din cadrul secției Nefrologie a Spitalului Județean de Urgență Zalău, în special doamnei doctor Adina Vereș, dar în egală măsură și asistentelor medicale și infirmierelor, pentru felul în care am fost tratată pe perioada internării mele.

Cu această ocazie am putut constata, din nou, dăruirea cu care cadrele medicale de aici își fac datoria față de pacienți, în ciuda greutăților pe care acești medici, asistente și infirmiere le întâmpină. Eu le mulțumesc pentru grija pe care o au față de bolnavi.

În aceste vremuri, aflate sub semnul pandemiei, nu am simțit nicio clipă pericolul infectării, curățenia fiind întreținută permanent.

Astfel, doresc să transmit public aprecieri și mulțumiri pentru felul în care acești OAMENI își fac datoria.

