Modalităţi eficiente de a comunica cu designerul tău web

In ziua de astazi, nu exista nicio indoiala: daca ai o afacere de orice fel, ai nevoie de un site web.

Desigur, poti crea un site wordpress simplu sau poti plati o taxa lunara mare pentru un abonament pe o anumita platforma de eCommerce, dar pentru a-ti prezenta produsul sau serviciul si pentru a-ti promova marca, ai nevoie de un site web personalizat si, implicit, de un designer web sau de o agentie de marketing online si servicii web.

Vestea buna este ca exista mai multi designeri web, dezvoltatori si agentii digitale excelente decat oricand, care se angajeaza sa indeplineasca cerintele clientilor lor. Relatia dintre designer si client poate fi o colaborare fructuoasa, plina de creativitate si respect reciproc. Dar poate fi, de asemenea, foarte dificila, mai ales atunci cand obiectivele nu sunt clare din start. Deci, care este cel mai bun mod de a aborda relatia cu designerul web sau agentia de publicitate?

Comunicarea este importanta

Este timpul sa te implici intr-un nou proiect, si, desi esti incantat de lansarea unui nou site, trebuie sa te asiguri ca alegi o agentie de web design potrivita nevoilor tale. Ce ar trebui sa faci pentru a te asigura ca vei beneficia de un proiect de succes din partea echipei de design web? Sa comunici deschis!

Comunicarea si colaborarea eficiente si deschise merg mana in mana atunci cand lucrezi cu designerii web. Poate parea evident, dar aceste comportamente sunt deseori ignorate. Lipsa unei comunicari eficiente poate duce foarte usor la o experienta nemultumitoare pentru proiectant, ceea ce inseamna ca nici clientul nu va fi fericit.

Pune intrebari

Relatia pe care o ai cu designerul tau grafic nu trebuie sa fie dificila. Daca ai o modalitate eficienta de a comunica cu designerul web, acest lucru iti va oferi o experienta excelenta si un rezultat ideal.

Daca te pierzi ascultand cum designerul vorbeste despre coduri si iti prezinta termeni pe care nu ii cunosti, nu trebuie sa iti faci griji. Nu trebuie sa lasi acest lucru sa te intimideze si sa te impiedice sa participi pe deplin la proiectul tau. Solicita o elaborare si o clarificare. Este important pentru tine sa stii ce se intampla si cu ce esti de acord. Este proiectul tau in cele din urma si un designer bun trebuie sa se asigure ca esti multumit de intregul proces.

Impartaseste nevoile si obiectivele tale

Este important sa te pregatesti (in calitate de client) inainte de a lucra cu orice agentie de web design. Trebuie sa ai asteptari solide cu privire la ceea ce ai nevoie, ce doresti si de ce. Daca nu reusesti sa iti expui in mod clar motivele si obiectivele pentru proiectul tau web, atunci risti sa epuizezi rapid resursele in materie de timp sau buget, ezitand in procesul decizional sau mergand in directia gresita. Fii pregatit sa explici care este misiunea organizatiei tale, de ce cauti sa-ti actualizezi site-ul web si obiectivele pe care doresti sa le atingi cu noul design. Fii un participant activ la toate deciziile. Daca nu esti sigur cu privire la ceva, fii sincer cu designerul tau – aminteste-ti ca echipa de servicii web este aici pentru a te ajuta si este cea mai in masura sa te sfatuiasca cu privire la cea mai buna metoda de a-ti prezenta ideile.

Fii clar in comunicare

Un alt sfat pentru o mai buna comunicare intre tine si echipa de web design, este sa pui accent intotdeauna pe feedback si nevoi. Un feedback care ii spune designerului ca trebuie sa imbunatateasca aspectul sau functiile site-ului, este incredibil de vag si inutil. In loc sa oferi comentarii neclare, spune exact ce te deranjeaza si ce ai in minte. Fiind specific, il vei ajuta pe designer sa economiseasca timp si efort si te va scuti de frustrarile inutile.

Este important ca usa comunicarii sa fie intotdeauna deschisa pentru ambele parti. Fii deschis la ideile pe care designerul le impartaseste despre cum iti poti imbunatatiti proiectul. Designerii web sunt oameni care au o bogata experienta si intelegere a modului in care trebuie sa fie proiectat un site si stiu cum sa-ti promoveze cel mai bine ideile. Lucreaza cu ei pentru a beneficia de toate talentele lor.