Misiune caritabilă la Liceul de Artă din Zalău

Elevii Liceului de Artă „Ioan Sima” din Zalău s-au implicat exemplar în campania de colectare a alimentelor greu perisabile, derulată în colaborare cu Crucea Roșie – Filiala Sălaj. Elevii și familiile acestora au donat alimente pentru oameni nevoiași, pentru persoane vulnerabile. „Prin generozitatea și solidaritatea voastră, ați demonstrat încă o dată că valorile comunității noastre – empatia, responsabilitatea și dorința de a ajuta – sunt puternice și autentice. Vă mulțumim tuturor celor care ați contribuit, fie prin donații, fie prin organizare și mobilizare! Gesturile voastre vor aduce sprijin real familiilor aflate în nevoie și arată că, împreună, putem face o diferență. Suntem mândri de voi”, este mesajul conducerii unității de învățământ.

Share Whatsapp Email