Casă distrusă de foc în Călacea

Un incendiu de proporții a fost înregistrat zilele trecute în localitatea Călacea, comuna Gârbou. Pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii din Jibou. Flăcările au cuprins acoperișul locuinței și două anexe gospodărești. După mai multe ore de luptă cu flăcările, incendiul a fost lichidat. Din păcate, flăcările au distrus acoperișul casei, două camere de locuit, bucătăria cu mobilierul din interior și aparatura electrocasnică, dar și două construcții din apropiere. Nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale. Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind un coș, canal sau burlan de fum defect.

