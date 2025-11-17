Accident cu victimă la ieșire din Nușfalău

Un accident rutier a avut loc luni dimineață la ieșire din localitatea Nușfalău.

Ajunși la fața locului, polițiștii rutieri din Șimleu Silvaniei , au stabilit că un bărbat de 53 de ani, din municipiul Zalău, în timp ce conducea o autoutilitară pe drumul județean 191C, din direcția Nușfalău spre Huseni, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, răsturnându-se.

În urma evenimentului, bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specilitate.

Testarea acestuia cu aparatul alcooltest a indicat un rezultat negativ.

Imagine cu rol ilustrativ.