MINISTRUL FINANŢELOR: „Termenul de intrare în vigoare a impozitului pe cifra de afaceri de 1% sau a opţiunii de impozit pe profit în HORECA a fost dus la 1 ianuarie 2023”

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu a anunţat, după şedinţa Executivului, adoptarea Ordonanţei privind modificarea Codului Fiscal: Termenul de intrare în vigoare a impozitului pe cifra de afaceri de 1% sau a opţiunii de impozit pe profit în HORECA a fost dus la 1 ianuarie 2023, potrivit News.ro.

Ministrul Finanţelor a afirmat că România este într-un angajament de reformă accelerată, pe mai multe compenente, de realizare a consilidării fiscale, de foarte mult timp amânate şi care ne-a adus într-o procedură de deficit excesiv în 2020. El a spus că procesul de reformă este şi din perspectiva elementelor de digitalizare a instituţiilor care se ocupă de colectarea veniturilor şi de eliminare a unor excepţii, din zona fiscală, care au condus la distorsiuni şi au produs fenomene cu efecte negative. „Noi am anunţat de la începutul acestui an că această reformă se va face, o ajustare echilibrată între nevoia de a sprijini în continuare economia şi cetăţenii şi a proteja capitalul românesc şi veniturile şi a continua într-o zonă sustenabilă de asigurare a unui echilibru fiscal bugetar pe termen mediu şi lung”, a spus ministrul Finanţelor. Adrian Câciu a menţionat că au avut loc dezbateri cu mediul de afaceri şi s-au făcut ajustări. ” Astăzi am adotat forma finală a Ordonanţei privind modificarea Codului Fiscal, sunt o serie de măsuri care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2023 şi câteva măsuri care intră în vigoare de la 1 august 2022″, a arătat el. „O să accentuez această chestiune privind abordarea echilibrată pe aceastp reformă fiscală, pentru că au fost o serie de poziţii ale mediului poublic în care s-a solicitat o abordare mai radială”, a spus Câciu, afirmând că Guvernul a considerat că nu este oportun şi necesar să facă ajustări radicale de mediu fiscal ci să continue traiectoria de susţinere a mediului de afaceri, de reaşezare a sarcinei fiscale pe contributori. În sectorul HORECA, ministrul Finanţelor a anunţat că termenul de intrare în vigoare a impozitului pe cifra de afaceri de 1% sau a opţiunii de impozit pe profit a fost dus către data de 1 ianuarie 2023.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro