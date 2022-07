LUCIAN BODE ŞI VASILE DÎNCU: „Pensiile militare nu sunt pensii speciale”

Lucian Bode, ministrul de Interne, a declarat, că nu vrea ca în spatele carierei unor militari care beneficiază de pensie militară, să se ascundă cei care într-adevăr au pensii speciale în România, şi a menţionă că, deşi ministrului de Finanţe şi ministrului Muncii li s-a solicitat întocmirea unei analize privind veniturile mai mari decât cel al preşedintelui, membrii Guvernului nu au primit încă acest document, pentru a decide în consecinţă.

„Sunt pensionari care au pensii sub 2000 de lei; eu nu cred că despre aceştia putem vorbi că au pensii speciale. Aceste lucruri le vom clarifica în urma unui grup de lucru pe care îl vom constitui – Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii, Ministerul Justiţie -, pentru poliţiştii din penitenciare, respectiv structurile de intelligence ale României, şi vom transmite un punct de vedere comun, în care vom arăta care este diferenţa între pensia ocupaţională şi pensiile speciale. (…) Categoric sunt de acord cu reforma sistemului public de pensii, sunt multe inechităţi în sistem, dar trebuie să înţelegem că militarii plătesc CAS, CASS, impozit şi beneficiază de această prevedere legală din legea 223, media a şase luni din activitate. Este nevoie de o reformă şi este nevoie de impozitare, dacă asta va fi decizia finală. Impozitarea pensiilor speciale, pentru că ştiţi foarte bine care sunt categoriile magistraţi, funcţionari parlamentari, diplomaţi, etc. Nu vreau ca în spatele carierei unor militari care beneficiază de pensie militară, să se ascundă cei care într-adevăr au pensii speciale în România”, a declarat Lucian Bode.

În legătură cu pensiile s-a exprimat, ieri, şi Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naţionale, care a spus că sistemul de pensii militare este afectat de o serie de inegalităţi.

„Avem în Parlament o iniţiativă care este, din păcate, din 2020, şi care trebuie să primească girul politic pentru a echilibra toate aceste lucruri din sistemul nostru de pensii militare, modificarea Legii 223/2015. Este nevoie de aceste modificări. Eu am construit, la Ministerul Apărării, Consiliul Consultativ, împreună cu asociaţiile de pensionari militari şi rezervişti pentru că există diverse situaţii. Sunt multe inegalităţi. Nu este normal ca un general care s-a pensionat în 1996 să aibă o pensie cât un maior sau un căpitan care a ieşit într-un alt timp istoric şi a beneficiat de un alt calcul. Pe de altă pate, a apărut acum o îngrijorare legată de faptul că în PNRR există un reper – reperul 215, în care se spune că pensiile militare sunt pensii speciale şi ar trebui să fie recalculate după principiul contributivităţii. (…) Vreau să spun foarte clar, chiar dacă în PNRR a fost un ministru care a încercat să facă asta punând una din ţinte, şi am să explic cum a apărut acest jalon 215 legat de plafonarea nivelului de pensii în România, considerând că este nevoie ca pensiile militare să fie plafonate pentru că sunt pensii speciale, de fapt, în documentul european nu scrie nicăieri că pensiile militare intră la pensii speciale, pentru că nu sunt pensii speciale. Pensiile militare sunt pensii de stat, pensii care există în toată Europa, ca şi în sistemul românesc, în majoritatea ţărilor NATO, în care este un fel de principiu bazat pe amânarea plăcerii. Adică, sunt sisteme ale statului în care individul nu e liber să facă afaceri, să câştige bani din altă parte, are o serie de privaţiuni de integrare, dar care la final îi asigură o viaţă decentă, atunci când iese din carieră, o previzibilitate a carierei. Pensiile militare nu pot fi definite ca pensii speciale după niciun criteriu”, a spus Vasile Dîncu pentru DC News.

Ministrul Apărării Naţionale a precizat că nu doreşte ca după pensiile militare care sunt pensii de serviciu să se ascundă pensiile speciale.

„Cei cu pensii speciale, care există în sistemul nostru, sigur că este o sarcină politică şi trebuie rezolvată. (…) Există câteva pensii mari care sunt în sistemul militar, dar e vorba de sistemul de justiţie militar, care nu au legătură cu sistemul de pensii militar. Cea mai mică pensie militară, la regim de 25 de ani de activitate, este de 1058 de lei. Mi-au trimis pensionarii în aceste zile, pe Whatsapp şi pe Facebook, cupoane şi de 800 de lei, şi de 700 de lei. (…) Nu este normal acest lucru” a arătat Vasile Dîncu.

El a preciza că actualul sistem de pensii trebuie adus la principii de echitate, iar acest lucru va fi realizat cu sprijinul Băncii Mondiale.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro