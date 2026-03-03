Mierea de Manuka fără confuzii: cum alegi între MGO și UMF

Mierea de Manuka este diferită de orice alt tip de miere pe care îl găsești pe raft. Provine din Noua Zeelandă, din nectarul florilor de Manuka, și este apreciată pentru compoziția sa aparte. Tocmai această reputație a făcut ca etichetele să fie mai tehnice, iar alegerea să nu fie mereu intuitivă. Când vezi pe borcan MGO sau UMF, este normal să te întrebi ce înseamnă fiecare și cum știi ce variantă ți se potrivește. Diferențele nu sunt complicate, dar merită înțelese corect înainte de cumpărare.

Ce face mierea de Manuka diferită

Mierea de Manuka se remarcă prin prezența naturală a metilglioxalului, prescurtat MGO. Această substanță apare în mod natural în nectar și se concentrează în miere, fiind unul dintre motivele pentru care Manuka este evaluată diferit față de alte tipuri de miere.

Spre deosebire de mierea clasică:

nu este evaluată doar după gust sau culoare;

are sisteme clare de clasificare;

este testată în laborator;

este urmărită strict din punct de vedere al autenticității.

De aici apar cele două sisteme de etichetare: MGO și UMF.

Ce înseamnă MGO pe etichetă

MGO indică nivelul de metilglioxal din miere, exprimat în miligrame per kilogram. Cu cât cifra este mai mare, cu atât concentrația de MGO este mai ridicată.

Pe scurt:

MGO 100+ înseamnă minimum 100 mg/kg metilglioxal;

MGO 250+ indică un nivel mai ridicat;

MGO 400+ și peste sunt variante mai concentrate.

Acest sistem este apreciat pentru că este ușor de înțeles. Vezi un număr clar și știi exact ce cantitate minimă de MGO conține mierea. Pentru mulți consumatori, acesta este cel mai transparent mod de evaluare.

Ce reprezintă UMF

UMF vine de la „Unique Manuka Factor” și este un sistem mai complex de certificare. El nu se referă doar la MGO, ci ia în calcul mai mulți compuși naturali prezenți în mierea de Manuka, precum leptosperina și DHA.

Caracteristici importante ale UMF:

certificarea este oferită de o organizație din Noua Zeelandă;

produsul este testat și verificat periodic;

eticheta UMF confirmă autenticitatea mierii;

fiecare nivel UMF corespunde unui anumit prag de MGO.

De exemplu, UMF 10+ corespunde aproximativ unui nivel de MGO 263+, iar UMF 15+ se apropie de MGO 514+. Valorile nu sunt identice, dar sunt comparabile.

Diferențele reale dintre MGO și UMF

Deși par două lucruri diferite, MGO și UMF nu se exclud. Ele măsoară același produs, dar din perspective ușor diferite.

Diferențele principale sunt:

MGO indică strict concentrația de metilglioxal;

UMF certifică atât nivelul de MGO, cât și autenticitatea și compoziția;

MGO este mai ușor de citit pentru publicul larg;

UMF este preferat de cei care caută o certificare complexă.

Dacă vrei simplitate, MGO este suficient. Dacă vrei un sistem complet de verificare, UMF adaugă un plus de siguranță.

Cum alegi între MGO și UMF

Alegerea nu ține de care este „mai bun”, ci de ce cauți și cum intenționezi să consumi mierea.

Poți lua în calcul:

frecvența consumului;

bugetul;

nivelul de informare dorit;

preferința pentru un sistem simplu sau unul certificat complex.

Pentru consum zilnic, multe persoane aleg MGO 100+ sau 250+. Pentru utilizări mai punctuale, sunt preferate variantele cu valori mai ridicate, indiferent dacă sunt etichetate MGO sau UMF.

De ce contează originea și testarea

Indiferent de sistemul ales, mierea de Manuka autentică trebuie să provină din Noua Zeelandă și să fie testată în laborator. Eticheta ar trebui să menționeze clar:

țara de origine;

nivelul MGO sau UMF;

producătorul;

lotul și termenul de valabilitate.

Pe piață există diferențe mari de preț, tocmai din cauza acestor certificări și teste. O miere foarte ieftină, fără informații clare, ridică semne de întrebare.

Cum integrezi mierea de Manuka în rutina ta

Mierea de Manuka se consumă simplu, fără preparări speciale. De obicei, este luată:

direct, câte o linguriță;

în băuturi ușor călduțe;

combinată cu alte alimente simple.

Este important să nu o adaugi în lichide fierbinți, pentru a păstra compoziția intactă.

În oferta magazinelor specializate poți găsi diferite concentrații și etichete, iar varietatea de miere de Manuka de la ApiLand este un exemplu de selecție care permite compararea clară între MGO și UMF, în funcție de preferințe și nevoi.

Greșeli frecvente când alegi mierea de Manuka

Una dintre cele mai comune greșeli este confuzia între mierea obișnuită și Manuka autentică. De asemenea, mulți cumpărători:

aleg doar prețul cel mai mic;

nu verifică eticheta;

confundă MGO cu UMF, crezând că sunt concurente;

presupun că o valoare foarte mare este necesară în orice situație.

De cele mai multe ori, o variantă medie, bine aleasă, este suficientă pentru consum constant.

Mierea de Manuka nu este complicată, dar are nevoie de puțină atenție la detalii. MGO și UMF sunt două sisteme diferite de evaluare, care spun lucruri clare despre produs, fiecare în felul său. Dacă înțelegi ce indică aceste etichete și verifici originea mierii, alegerea devine mult mai simplă. Astfel, poți consuma miere de Manuka informat, fără confuzii și fără a te lăsa influențat de etichete greu de descifrat.

Fotografie de la Arwin Neil Baichoo pe Unsplash.com