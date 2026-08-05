Meșteri mincinoși

În data de 25 iulie, trei bărbați, de 26, 27, respectiv 31 de ani, ar fi abordat o femeie din orașul Șimleu Silvaniei, căreia i-ar fi propus înlocuirea acoperișului unei terase. Ulterior, ar fi convenit ca, după finalizarea lucrării, femeia să achite suma de 300 de lei, reprezentând contravaloarea materialelor și a manoperei. La finalizarea lucrării, cei trei ar fi solicitat suma de 8.000 de lei, femeia achitând suma de 6.500 de lei.

Față de cei trei bărbați, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, aceștia fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

M. S.