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5 august 2026
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Calendar istoric al judeţului Sălaj: 5 august
Miodrag Belodedici vine la Cupa Viitorul
OLÁH Ștefan, redivivus!
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Meșteri mincinoși
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