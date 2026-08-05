OLÁH Ștefan, redivivus!

Motto: „Cu perseverență învingem totul”.

STENDHAL (1783-1842), scriitor francez

Radioamatoristul șimleuan OLÁH Ștefan revine în forță în întrecerile sportive! Ultima dată am scris despre el în urmă cu trei ani, după câștigarea medaliei de bronz la proba de 3,5 MHz, categoria M70, la Campionatul Mondial de Radio Orientare 2023 (de la Liberec, Cehia/Republica Cehă), alături de Kochergin Alexandr, din Kazahstan (la egalitate)!

Federația Română de Radio Orientare a organizat, în perioada 28 iulie – 02 august 2026, Cupa Mondială România, Cupa „Constantin Brâncuși” și Campionatul Național de Radio Orientare. Întrecerile s-au desfășurat în apropierea municipiului Târgu Jiu, în pădurile din Dealul Târgului Sud, Drăgoieni și Mușetești Nord, fiind coordonate de către prof. Adrian Florin Marcu, de la Palatul Copiilor din Târgu Jiu, antrenor al Federației Române de Radioamatorism, secția Radio Orientare. Au participat sportivi din cinci țări: Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria și România. Printre aceștia s-a aflat și Oláh Ștefan – primul sălăjean „maestru al sportului” (radioamatorism, 1976), medaliat cu bronz la Campionatul European de Radiogoniometrie (1973, la Komló, Ungaria), dublu-vicecampion european cu echipa României (1977, la Skopje/Skoplje, Iugoslavia), de 13 ori campion al României, de șase ori sportivul nr. 1 al județului Sălaj și „Cetățean de Onoare” al orașului Șimleu Silvaniei (anul 2015).

La 79 de ani (îi va împlini în 21 noiembrie 2026), Oláh Ștefan s-a clasat pe primul loc la cele patru probe ale celor trei concursuri: Sprint, FoxOring, 3,5 MHz și 144 MHz, categoria M70. Ca atare, la fiecare probă, el a concurat cu sportivi de 70 de ani! Felicitări, Oláh Ștefan!

În continuare, stăruitor din cale-afară, acesta se pregătește pe Dealul Măgura și în pădurile din jurul orașului Șimleu Silvaniei, pentru a participa la Campionatul European de Radio Orientare, care se va desfășura în România, la Târgoviște, în perioada 16-22 august 2026, la care și-au anunțat participarea, până acum, sportivi din 25 de țări!

Speră să găsească sprijin financiar din partea forurilor locale și județene, precum și de la persoane cu posibilități materiale și financiare.

Succes, domnule Oláh Ștefan!

prof. Marin ȘTEFAN – UZPR,

publicist, Șimleu Silvaniei