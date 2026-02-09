Aproape 80 de kilometri de drumuri modernizate

Proiectul „Reabilitare și modernizare drumuri din Țara Silvaniei”, finanțat prin programul Regio Nord-Vest, este cea mai mare investiție de infrastructură rutieră din județul Sălaj. Vorbim despre o investiție de 85 milioane de euro și aproape 80 km de drum, o parte fiind deja modernizați, iar restul, în diferite etape de execuție. Ce înseamnă o astfel de investiție? Timp mai scurt până la serviciu sau școală, acces mai rapid la servicii, mai multă siguranță pentru fiecare familie care pleacă la drum, condiții mai bune pentru transportatori și pentru afacerile locale și șanse reale pentru dezvoltare locală. Proiectul este implementat de Consiliul Județean Sălaj, cu finanțare de la Agenția de Dezvoltare Nord-Vest.

