Maternitate vindecătoare – mai mulţi copii, risc mai mic de cancer

Femeile care au născut mai mulţi copii prezintă un risc semnificativ mai scăzut de a dezvolta anumite tipuri de cancer, potrivit unui nou studiu realizat de Universitatea Arctică din Norvegia (UiT) şi citat de agenţia de presă Xinhua. Analiza, una dintre cele mai cuprinzătoare de acest tip, a arătat că riscul de cancer mamar, ovarian şi uterin scade cu aproximativ 10% după fiecare naştere.

• Un efect protector care creşte odată cu numărul naşterilor

Cercetarea, coordonată de profesorul emerit Eiliv Lund, a dezvăluit că femeile cu şase copii au aproape 50% mai puţine şanse de a dezvolta aceste tipuri de cancer decât cele care nu au născut niciodată. Fenomenul continuă până la 15 copii, prag neatins anterior în niciun alt studiu. „Analiza noastră arată o scădere constantă a riscului de cancer cu fiecare naştere, iar efectul se extinde până la 15 copii, ceea ce nu a fost documentat de niciun studiu anterior”, a declarat Lund pentru postul public norvegian NRK.

• O privire înapoi în timp pentru răspunsuri

Pentru a obţine aceste rezultate, echipa de cercetători a analizat date istorice masive: recensământul norvegian din 1960 şi înregistrările oncologice aferente a peste 385.000 de femei născute între 1870 şi 1915. Perioada a fost aleasă tocmai pentru că, la vremea respectivă, ratele de fertilitate erau mai ridicate decât în prezent, permiţând studierea impactului unui număr mare de sarcini.

• De ce sarcina protejează împotriva cancerului?

Potrivit cercetătorilor, efectul protector este legat de modificările hormonale şi imunologice din timpul sarcinii. În această perioadă, sistemul imunitar al mamei trebuie să se adapteze pentru a accepta fătul, care este diferit genetic. Această „resetare” a imunităţii ar putea contribui la reducerea riscului de apariţie a cancerului mai târziu în viaţă. Modelele observate au fost aproape identice pentru toate cele trei tipuri de cancer analizate.

• Confirmări din partea specialiştilor

Giske Ursin, directoarea Registrului Cancerului din Norvegia, a subliniat unicitatea studiului: „Legătura dintre numărul naşterilor şi reducerea riscului de cancer este cunoscută de mult timp, dar includerea femeilor cu până la 15 copii oferă o perspectivă cu totul nouă”. Brage Larsen Sollund, director regional al Societăţii Norvegiene de luptă împotriva Cancerului, a apreciat valoarea cercetării: „Aceasta este o cercetare foarte interesantă, care ne ajută să îmbunătăţim strategiile de prevenire şi tratament”.

• O perspectivă pentru sănătatea publică

Deşi în societăţile moderne femeile au, în medie, mai puţini copii, aceste rezultate oferă informaţii importante pentru înţelegerea mecanismelor biologice de prevenire a cancerului şi pentru dezvoltarea unor noi abordări medicale. Studiul deschide drumul unor cercetări suplimentare privind modul în care schimbările imunitare şi hormonale pot fi replicate sau stimulate pentru a proteja sănătatea pe termen lung.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro