Maşinile chinezeşti câştigă teren în ţara noastră

Interesul românilor pentru brandurile auto chinezeşti a explodat în vara 2025, arată datele Autovit.ro. Numărul anunţurilor a crescut de la 201 în vara 2024 la 448 în aceeaşi perioadă din 2025 (+123%), iar valoarea totală a ofertelor a urcat de la 4,4 milioane la 10,5 milioane de euro (+138%).

Vizualizările pentru aceste mărci au înregistrat o creştere şi mai spectaculoasă: peste 339.000 în vara 2025, cu 165% mai multe decât anul precedent.

Topul brandurilor chinezeşti este condus de MG, care deţine 63% din anunţuri şi 58% din vizite, urmat de Geely şi Lynk & Co. Segmentul de preţ 20.000-35.000 de euro domină piaţa, cu o creştere de peste 150% atât la anunţuri, cât şi la vizualizări.

În ceea ce priveşte motorizările, hibridele şi plug-in hybrid au câştigat teren, în timp ce benzina, deşi încă dominantă, a pierdut cotă de piaţă.

„Brandurile chinezeşti nu mai sunt doar o curiozitate, ci o alternativă reală pentru cumpărători, datorită raportului calitate-preţ şi inovaţiilor tehnologice”, a declarat Sorin Bălan, Senior Head of Commercial Operations la Autovit.ro.

Potrivit companiei, piaţa auto românească traversează o transformare accelerată, iar mărcile chinezeşti devin o prezenţă consolidată, capabilă să concureze direct cu producătorii consacraţi.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro