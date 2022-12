Statistica ne informează: salariați mai mulți și salarii mai mari în Sălaj

Numărul salariaților din județul Sălaj a crescut în luna septembrie a acestui an, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Creşterea a fost de 3,6 la sută respectiv cu 1.823 de persoane. Comparativ cu luna august a acestui an, creşterea numărului de salariaţi în Sălaj a fost de 0,2 la sută, respectiv cu 85 de persoane. Efectivul de salariaţi, la sfârşitul lunii septembrie a acestui an, a fost de 53.103 de persoane. Potrivit celui mai recent buletin informativ informativ emis de Direcția Județeană de Statistică (DJS) Sălaj cu privire la ”principali indicatori economico-sociali ai județului, în luna septembrie 2022”, în luna precizată, în ceea ce priveşte câştigul salarial mediu nominal net acesta a fost de 3.472 de lei/persoană, în creștere cu 8,8 la sută faţă de luna august 2022 şi cu 24,5 la sută faţă de luna septembrie a anului trecut. De asemenea, câştigul salarial mediu nominal brut, în luna septembrie 2022, a fost de 5.483 de lei/persoană, în creștere cu 9,5 la sută faţă de luna august 2022 şi cu 22,1 la sută faţă de luna septembrie 2021.

foto cu caracter informativ