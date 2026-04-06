La Rus, peste 1.000 de ouă sunt pregătite pentru „Ciocota”

Sute de săteni din Rus participă în ziua de Paști la „Ciocota”, un moment despre care unii cred că este un obicei, iar alții apreciază că este un motiv de bucurie, o clipă de fericire în a petrece împreună sărbătorile pascale. Primarul comunei Rus, Aurelian Ioan Cozma a declarat că „Ciocota” este în pregătire, peste o mie de ouă urmând să fie atent selecționate pentru mult așteptatul eveniment.

Momentul spargerii ouălor vopsite va avea loc în fața bisericii din centrul de comună, după ieșirea de la slujba din ziua de Paști. Fiecare concurent vine cu un coș plin cu cel puțin 20 – 30 de ouă. Ei încearcă să găsească oul cu o coajă cât mai tare, îl fierb într-un mod anume, este vopsit printr-o modalitate aparte, totul din dorința de a-l face cât mai tare. Desigur, în poveste încearcă să intre și cei care vor să folosească ouă false, unele din lemn sau material plastic. Ochii ageri ai bătrânilor depistează rapid problema, iar concurentul este eliminat. E un moment în care se reunesc spiritualitatea, sărbătoarea, obiceiul și bucuria oamenilor de a sta împreună, de a se revedea. Toți sunt câștigători, iar după „Ciocota”, localnicii se duc acasă pentru a lua masa în familie, cu prietenii, cu cei apropiați.