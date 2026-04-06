Autostrada Transilvania prinde contur, dar veriga lipsă rămâne tunelul Meseș

Zilele trecute, veștile de pe tronsoanele de autostradă din Sălaj au fost bune. Progresul este similar și pe cei 26,35 kilometri ai Autostrăzii Transilvania, dintre Chiribiș–Suplacu de Barcău. Constructorul Erbașu ar putea deschide traficul la sfârșitul lunii august sau în septembrie, cu o mică întârziere față de termenul contractual din iulie, potrivit estimărilor Asociației Pro Infrastructură.

Stratul de asfalt a fost așternut pe cea mai mare parte din lot, iar toate pasajele și viaductele sunt suprabetonate. Excepție fac însă cele două structuri din apropierea lacului de acumulare de la granița cu Sălajul, în zona Suplacu de Barcău, puncte critice rămase în urmă, la care se adaugă și zona cu numeroase ziduri de sprijin de lângă localitatea sălăjeană Porț.

Contractul a fost semnat în 24 noiembrie 2023 cu Erbașu, al patrulea constructor de pe acest lot, și prevede șase luni de proiectare și 18 luni de execuție. Proiectul tehnic a fost aprobat cu întârziere, la data de 19 decembrie 2024, deși ordinul de începere aferent proiectării fusese emis pe 15 martie 2024. Ordinul de începere a lucrărilor efective a fost dat pe 20 ianuarie 2025, astfel că termenul de finalizare a lucrărilor rămâne luna iulie a acestui an.

Tronsonul vecin, Chiribiș–Biharia, lung de 28,55 km, ar putea fi finalizat în decembrie, dacă antreprenorul menține ritmul alert, potrivit API.

Scenariul optimist

Dacă toate aceste lucrări ar fi gata, șoferii ar putea circula neîntrerupt pe A3 de la Nușfalău până la granița cu Ungaria, pe o distanță de aproximativ 74 de kilometri.

Mai mult, compania UMB ar putea inaugura secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului chiar luna viitoare, iar în vară să finalizeze și tronsonul Nădășelu-Zimbor. La sfârșit de noiembrie sau în decembrie, turcii de la Ozaltin ar urma să finalizeze devierile de traseu din zonele Nădășelu și Topa Mică. În total, se vor adăuga 42,3 kilometri între Nădășelu și Poarta Sălajului.

Astfel, în scenariul cel mai optimist, până în decembrie 2026 șoferii vor putea circula complet pe Autostrada A3 de la Târgu Mureș, Cluj-Napoca, până la Oradea și graniță, pe aproape 230 de kilometri de autostradă. Singura verigă lipsă va rămâne sectorul de 41 km dintre Poarta Sălajului și Nușfalău, care include „perla coroanei”, tunelul Meseș, cel mai lung tunel rutier al României, aflat acum în faza de proiectare și construit tot de turcii de la Makyol. Circulația neîntreruptă de la Târgu Mureș la Oradea va fi posibilă abia după finalizarea tunelului și a acestui tronson.

Sursă foto: Asociația Pro Infrastructură