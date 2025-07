„Izvorului îngerului” de la Stârciu, loc de pelerinaj pentru sute de credincioși

Sute de oameni au fost prezenți zilele trecute pe dealurile din apropierea localității Stârciu, în locul numit de săteni „Izvorul leacului”. Unii l-au numit și „Izvorul îngerului”, iar asta pentru că apa izvorului aflat aici ar avea proprietăți curative. Sătenii povestesc că apa acestui izvor curge numai în preajma Rusaliilor.

An de an, la începutul verii, la izvor vin mulți credincioși pentru a lua apă din locul poziționat într-o zonă mirifică, desprinsă parcă din povești. Profesorul Iosif Șimon este cel care a promovat de-a lungul anilor această zonă și a povestit că inclusiv încărcătura istorică este una semnificativă în această parte a județului. „În zonă, conform precizărilor din cartea istoricului Mircea Păcurariu, a existat o mănăstire, lucru care este precizat și pe o hartă, iar indicația de pe hartă arată zona aceasta, izvoarele unui afluent al Crasnei. În mod sigur de acolo se trage obiceiul oamenilor de a veni aici după apă în perioada Rusaliilor. Într-adevăr, de-a lungul timpului, oamenii au constatat că apa acestui izvor este benefică pentru sănătate”, a explicat profesorul Iosif Șimon într-o prezentare a locului. În apropierea izvorului se află și un schit, iar aici vin anual sute de oameni să se reculeagă, să se liniștească după o săptămână încărcată și grea. „Pe locul acestui izvor, despre a cărui apă oamenii locului spun că are proprietăți miraculoase, ar fi existat, între secolele XI-XIII, o mănăstire, cunoscută în istorie sub numele de Mănăstirea Meseș. De asemenea, izvorul din apropiere are o manifestare aparte: în fiecare an, cu puțin timp înainte de praznicul Rusaliilor, începe să curgă, iar după câteva săptămâni seacă, fiind considerat de credincioși a avea proprietăți tămăduitoare.

Lucrările de edificare a bisericii schitului au început în anul 2014. În interior, pereții și bolta au fost izolați cu vată minerală și apoi lambrisați și lăcuiți; s-a realizat instalația electrică, au fost montate candelabrele, pardoseala a fost placată cu parchet din lemn de dud lăcuit, s-au instalat ferestrele și ușile de acces. Iconostasul a fost confecționat din lemn de stejar, iar stranele și mobilierul bisericesc din lemn de tei. De asemenea, biserica a fost împodobită cu icoane imprimate pe pânză și dotată cu un tetrapod și un baldachin pentru icoana Maicii Domnului. La intrare a fost amenajat un pangar. Exteriorul lăcașului a fost lăcuit, fundația a fost tencuită și vopsită, s-a construit un trotuar perimetral, a fost ridicată o troiță, iar în incintă au fost edificate un corp de chilii și alte anexe necesare vieții monahale. Biserica a fost înzestrată cu toate cele necesare săvârșirii sfintelor slujbe. În data de 29 iunie 2018, cu ocazia hramului, a fost oficiată slujba de târnosire a bisericii, se arată într-o prezentare a Episcopiei Sălajului. Zilele trecute, în duminica a 3-a după Rusalii, în data de 29 iunie, când Biserica i-a prăznuit pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Părintele Benedict, Episcopul Sălajului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Schitul Stârciu, cu prilejul hramului acestui așezământ monahal, în prezența unui număr mare de credincioși din satele învecinate.

Fotografie din arhivă