Inactivitatea fiscală a societăţilor – noi măsuri şi termene pentru 2026

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a transmis că începând cu 1 ianuarie 2026 vor fi aplicate noi măsuri privind declararea inactivităţii fiscale a contribuabililor care nu îşi îndeplinesc obligaţiile de raportare financiară, în conformitate cu modificările aduse Codul de procedură fiscală. Noile clarificări ANAF privind declararea inactivităţii fiscale, aplicabile de la 1 ianuarie 2026, pot produce efecte juridice şi operaţionale majore pentru societăţile care nu depun situaţiile financiare anuale în termenul de maximum 5 luni de la scadenţa legală, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Noile dispoziţii fiscale introduse prin comunicatul ANAF se aplică tuturor persoanelor juridice, respectiv firmelor, în ceea ce priveşte obligaţia de depunere a situaţiilor financiare anuale. În practică, acest lucru înseamnă că, pentru anul 2026, ANAF va putea declanşa procedura de verificare şi, după caz, va putea declara o firmă inactivă fiscal în situaţia în care aceasta nu depune situaţiile financiare în termen de maximum 5 luni după termenul legal de depunere stabilit de legislaţia fiscală în vigoare, conform comunicatului.

Situaţii care pot conduce la declararea inactivităţii fiscale

O societate poate fi declarată inactivă dacă nu îşi îndeplineşte obligaţiile declarative pe parcursul unui semestru calendaristic. De asemenea, inactivitatea fiscală poate fi constatată atunci când organul fiscal stabileşte că entitatea nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat. În aceeaşi categorie intră şi cazurile în care societatea are înregistrată inactivitatea temporară la registrul comerţului sau atunci când durata deţinerii spaţiului utilizat ca sediu social a expirat, potrivit comunicatului remis redacţiei.

Prin reiterarea acestor situaţii, ANAF subliniază importanţa respectării obligaţiilor fiscale şi evidenţiază angajamentul instituţiei în combaterea evaziunii fiscale şi în asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru toţi contribuabilii.

Verificarea stării de inactivitate fiscală se realizează de către ANAF doar pentru situaţiile financiare al căror termen legal de depunere este ulterior datei intrării în vigoare a legii, astfel că, în acest an, analiza va privi situaţiile financiare cu termen de depunere în anul 2026. Prin urmare, controlul nu operează retroactiv asupra raportărilor aferente exerciţiilor financiare anterioare, ci vizează numai situaţiile financiare ale exerciţiului pentru care termenul de depunere intervine după intrarea în vigoare a noii reglementări.

Termenele legale de depunere a situaţiilor financiare

Potrivit cadrului legal, societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, companiile şi societăţile naţionale, regiile autonome, precum şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare au obligaţia de a depune situaţiile financiare până la data de 31 mai inclusiv a exerciţiului financiar următor celui de raportare. Celelalte persoane juridice trebuie să depună situaţiile financiare până la data de 30 aprilie inclusiv a exerciţiului financiar următor, conform comunicatului.

Regimul contabil şi fiscal în vigoare prevede termene clare pentru depunerea situaţiilor financiare anuale, stabilite în funcţie de natura şi forma juridică a entităţii, respectiv reglementate de art. 36 din Legea contabilităţii nr.82/1991. Nerespectarea acestor termene atrage, începând cu 2026, riscul ca ANAF să aplice criteriul de inactivitate fiscală, ceea ce poate influenţa nu doar situaţia fiscală a entităţii ci şi relaţia acesteia cu terţii şi instituţiile publice.

Consecinţe ale declarării inactivităţii fiscale

Declararea unei societăţi ca inactivă fiscal produce efecte juridice şi administrative semnificative, printre care se numără anularea codului de TVA, ceea ce implică obligaţia colectării taxei fără posibilitatea exercitării dreptului de deducere pe perioada anulării înscrierea inactivităţii în cazierul fiscal al societăţii şi, în anumite situaţii, al reprezentanţilor legali, precum şi posibile blocaje administrative la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Totodată, statutul de contribuabil inactiv nu exonerează entitatea de obligaţiile declarative şi de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate bugetului de stat, potrivit comunicatului.

Căi de contestare

Contribuabilii pot contesta deciziile administrative fiscale în termen de 45 de zile de la comunicare, potrivit prevederilor Codul de procedură fiscală. Ulterior soluţionării contestaţiei administrative, aceştia se pot adresa instanţei de contencios administrativ pentru anularea actului fiscal. Formularea contestaţiei nu suspendă automat executarea actului administrativ fiscal, fiind necesară solicitarea expresă a suspendării, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, potrivit comunicatului.

„Respectarea termenelor de depunere a situaţiilor financiare şi a obligaţiilor fiscale periodice trebuie abordată cu rigoare pentru evitarea declarării inactivităţii fiscale, precum şi protejarea drepturilor şi patrimoniul firmei”, a declarat Dr. Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societăţii Româneşti de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro