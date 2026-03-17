În vârstă de 75 de ani, doctorița Minodora Bogdan, medaliată cu aur la Campionatul Balcanic din Novo Mesto – Slovenia

Cunoscutul medic cardiolog sălăjean Minodora Bogdan surprinde din nou în lumea sportului, desigur la categoria sa de vârstă, prin rezultatele deosebite obținute zilele trecute la Campionatul Balcanic din Novo Mesto BAMACI – Slovenia. Sălăjeanca a obținut și la această competiție trei medalii de aur și trei de argint (aur – aruncarea ciocanului, aruncarea discului, săritura în lungime și argint la aruncarea greutății). La competiție au participat concurenți din șapte țări, iar medicul Minodora Bogdan a concurat la categoria 75 – 79 de ani și a avut două contracandidate. Minodora participă periodic la competiții naționale și internaționale aferente categoriei sale de vârstă și se întrece cu medici din întreaga lume, dar și cu oameni simpli, cu persoane care au înțeles că sportul înseamnă bucurie, sănătate, socializare, că sportul te învață toată viața să câștigi, dar și să pierzi. Sălăjeanca este plină de viață, emană energie pozitivă, este foarte credincioasă, zâmbește aproape tot timpul.

