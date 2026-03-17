Foc la granița Sălajului cu Maramureșul

Un incendiu violent a fost înregistrat zilele trecute la granița dintre județele Sălaj și Maramureș. Flăcările au mistuit aproximativ 40 hectare de stuf. Din fericire, focul nu a afectat gospodării. Pentru stingerea focului au intervenit pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” Sălaj, echipele Voluntare pentru Situații de Urgență (SVSU) și localnicii din satele aflate în apropiere. Pompierii bănuiesc că de vină pentru producerea incendiului este utilizarea focului pentru curățarea unor suprafețe agricole.

