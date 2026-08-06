În atenția publicului călător!

Modificare temporară de traseu – Liniile 4, 4B și 4C

Vă informăm că, începând de miercuri, 5.08.2026, din cauza unor lucrări la carosabil executate pe strada Maxim Gorki, traficul rutier este blocat. Din acest motiv, autobuzele aferente acestei linii vor circula pe un traseu deviat.

Stațiile de autobuz amplasate pe strada Maxim Gorki sunt suspendate pe întreaga durată a lucrărilor.

– Tur: Din Brădet va circula pe Str. Cloșca până la intersectie cu Str. Andrei Muresanu, coborând pe aceasta până în intersecția cu Str. Simion Bărnuțiu, apoi își va continua traseul spre Școala Nr. 8 – Corneliu Coposu, oprind în stațiile cunoscute.

– Retur: Școala Nr. 8 – Corneliu Coposu, Spitalul Județean până în statia de pe Vișinilor, apoi va urca pe Str. Andrei Mureșanu, continuând traseul cunoscut cu stațiile aferente, până în Brădet.

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