În atenția publicului călător!

Vă comunicăm modificarea traseelor de circulație al autobuzelor S.C. Transurbis S.A. Zalău pentru datele de 28.11.2025 și 01.12.2025.

În data de 28.11.2025, în intervalul orar 9:00-12:00 și în data de 01.12.2025, în intervalul orar 11:00-15:30, traseul va fi deviat după cum urmează:

Linia 22: Brădet – Dva. Nord – Gară şi Retur

– Tur:

Din Brădet va circula până la D.S.P. urcând pe Str. Andrei Șaguna cu stație la D.S.P. continuând pe Str. Ghe. Lazăr și Str. Tudor Vladimirescu cu stație la Agenția de Voiaj, continuând traseul cunoscut până la Gară.

– Retur:

De la stația Vișinilor va circula pe Str. Tudor Vladimirescu cu stație la magazin P.P.T. și continuă traseul pe Str. Ghe. Lazăr – Str. Andrei Șaguna – Str. Corneliu Coposu, continuând traseul cunoscut până la Brădet.

Linia 1: Brădet – Gară şi Retur

– Tur:

Din Brădet va circula până la D.S.P. urcând pe Str. Andrei Șaguna cu stație la D.S.P. continuând pe Str. Ghe. Lazăr și Str. Tudor Vladimirescu cu stație la Agenția de Voiaj, continuând traseul cunoscut până la Gară.

– Retur:

De la stația Casa de Modă va circula pe str. Tudor Vladimirescu cu stație la magazin P.P.T. și continuă traseul pe Str. Ghe. Lazăr – Str. Andrei Șaguna- Str. Corneliu Coposu, continuând traseul cunoscut până la Brădet.

Linia 11 (Ortelec): Brădet – Ortelec şi Retur

– Tur:

Din Brădet va circula până la D.S.P. urcând pe Str. Andrei Șaguna cu stație la D.S.P. continuând pe Str. Ghe. Lazăr și Str. Tudor Vladimirescu, continuând traseul cunoscut până la capăt.

– Retur:

De la capăt de linie până la Șc. Nr. 4 traseul cunoscut urmând să circule pe Str. Tudor Vladimirescu – Str. Ghe. Lazăr cu stație la refugiul de la școală, continuând pe Str. Andrei Șaguna, Str. Corneliu Coposu, continuând traseul cunoscut până la Brădet.

Linia 5 (Stâna): Astralis – Stâna și Retur

– Tur:

De la stația Casa de Modă va circula pe Str. Tudor Vladimirescu cu stație la magazin P.P.T. și continuă traseul pe Str. Ghe. Lazăr – Str. Andrei Șaguna – Str. Corneliu Coposu – Str. Avram Iancu, continuând traseul cunoscut până la Stâna.

Linia 2: Gară – Str. 22 Decembrie 1989 – Valea Miții nr. 28 și Retur

– Tur

Până la Casa de Modă circulă pe traseul cunoscut, urmând devierea pe Str. Tudor Vladimirescu cu stație la magazin P.P.T. și continuă traseul pe Str. Ghe. Lazăr – Str. Andrei Șaguna – Str. Corneliu Coposu – Str. Avram Iancu – Str. Gheorghe Doja, continuând traseul cunoscut până la capăt.

– Retur:

Din capăt – în centru – pe traseul și stațiile cunoscute urmând devierea și urcând pe Str. Gheorghe Doja – Str. Avram Iancu – Str. Corneliu Coposu – Str. Andrei Șaguna cu stație la D.S.P. continuând pe Str. Ghe. Lazăr și Str. Tudor Vladimirescu, continuând traseul cunoscut până la Gară.

Linia 6 și 6B: Brădet – ȘC. 8 – Bloc N 103 și Retur

– Tur:

Din Brădet va circula până la D.S.P. urcând pe Str. Andrei Șaguna cu stație la D.S.P. continuând pe Str. Ghe. Lazăr și Str. Tudor Vladimirescu cu stație la Agenția de Voiaj, continuând traseul cunoscut până la capăt.

– Retur:

De la stația Vișinilor va circula pe Str. Tudor Vladimirescu cu stație la magazin P.P.T. și continuă traseul pe Str. Ghe. Lazăr – Str. Andrei Șaguna – Str.Corneliu Coposu, continuând traseul cunoscut până la Brădet.

Linia 9: Brădet – Dva. Nord – ITI

– Tur:

Din Brădet va circula până la D.S.P. urcând pe Str. Andrei Șaguna cu stație la D.S.P. continuând pe Str. Ghe. Lazăr și Str. Tudor Vladimirescu cu stație la Agenția de Voiaj, continuând traseul cunoscut până la capăt de linie .

– Retur:

De la stația Vișinilor va circula pe Str. Tudor Vladimirescu cu stație la magazin P.P.T. și continuă traseul pe Str. Ghe. Lazăr – Str. Andrei Șaguna – Str. Corneliu Coposu, continuând traseul cunoscut până la Brădet.

Linia 14: Brădet – Dva. Nord – Piață

– Tur:

Din Brădet va circula până la D.S.P. urcând pe Str. Andrei Șaguna cu stație la D.S.P. continuând pe Str. Ghe. Lazăr și Str. Tudor Vladimirescu cu stație la Agenția de Voiaj, continuând traseul cunoscut până la piață.

– Retur:

De la stația Casa de Modă va circula pe Str. Tudor Vladimirescu cu stație la magazin P.P.T. și continuă traseul pe Str. Ghe. Lazăr – Str. Andrei Șaguna – Str. Corneliu Coposu, continuând traseul cunoscut până la Brădet.

Linia 13B: Brădet – Sărmaș

– Tur:

Din Brădet va circula până la D.S.P. urcând pe Str. Andrei Șaguna cu stație la D.S.P. continuând pe Str. Ghe. Lazăr și Str. Tudor Vladimirescu, continuând traseul cunoscut până la capăt.

– Retur:

De la capăt până la Șc. Nr. 4 traseul cunoscut, urmând să circule pe Str. Tudor Vladimirescu – Str. Ghe. Lazăr cu stație la refugiul de la școală, continuând pe Str. Andrei Șaguna – Str. Corneliu Coposu, continuând traseul cunoscut până la Brădet.

Linia 4 și 4B: Brădet – Șc. Nr. 8

– Tur:

Brădet – Centru – Str. 22 Decembrie – Str. Parcului – Str. Simion Oros – Str. Unirii – Str. 9 Mai, continuând traseul cunoscut până la Șc. Nr. 8.

– Retur:

De la capăt până pe Str. Maxim Gorki – Str. Gheorghe Doja, continuând traseul cunoscut.

După terminarea manifestărilor se va reveni la traseele și stațiile cunoscute.

CONDUCEREA