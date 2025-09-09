În atenția publicului călător!

Având în vedere prevederile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, Hotărârea de Guvern nr. 810/2023 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi, precum și Legea învățământului superior nr. 199/2023, elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat care studiază în municipiul Zalău beneficiază gratuit de servicii publice de transport local în municipiul Zalău.

Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local pentru anul școlar 2025-2026, elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat solicită centrelor de emitere a documentelor de transport, aparținând operatorului de transport public local, S.C. Transurbis S.A. Zalău, eliberarea documentului de călătorie pentru transportul local de tipul Tichet/Titlu de călătorie elevi/Card, cu valabilitate lunară.

Documente necesare pentru emiterea titlului de călătorie pentru elevi, din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat din municipiul Zalău:

I. La începutul fiecărui an școlar, pentru eliberarea/reactualizarea “cardului lunar elev” pentru elevii până la 14 ani sunt necesare următoarele documente:

– Certificat de naștere, copie; BI/CI al unuia dintre părinți, copie; carnet de elev vizat la zi de unitatea de învățământ, copie și original; adeverință de la unitatea de învățământ, după caz; cerere și declarație părinte/tutore privind acordul prelucrării datelor personale.

II. La începutul fiecărui an școlar, pentru eliberarea/reactualizarea “cardului lunar elev” pentru elevii peste 14 ani sunt necesare următoarele documente:

– BI/CI original și copie; carnet de elev vizat la zi de unitatea de învățământ; declarație privind acordul prelucrării datelor personale.

Pentru celelalte luni ale anului școlar, cardul lunar se va prelungi succesiv, de către S.C. Transurbis S.A., pentru câte o lună, fără a depăși data de 30 septembrie, anul următor, în baza datelor, privind intrările și ieșirile lunare în sistemul de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat din municipiul Zalău, primite de la Inspectoratul Școlar Județean Sălaj / unitățile de învățământ din municipiul Zalău.

Elevii nu vor mai fi nevoiți să se prezinte lunar la ghișee pentru prelungirea valabilității Cardului de elev.

III. În cazul antepreșcolarilor/preșcolarilor, pentru eliberarea/reactualizarea cardului lunar sunt necesare următoarele documente:

– Certificat de naștere, copie, BI/CI al unuia dintre părinți, copie, adeverință de la unitatea de învățământ (grădiniță, creșă), după caz, cerere și declarație părinte/tutore privind acordul prelucrării datelor personale.

Punctele de eliberare a abonamentelor/Cardului de elev/Tichetului/Titlului lunar de călătorie sunt:

– sediul S.C. Transurbis S.A. – str. Fabricii nr. 30 A – luni-joi între orele 07.00-15.00, vineri 7.00-12.30;

– dispecerat Transurbis (Gara CFR) – luni-duminică între orele 06.00-23.00;

– dispecerat Transurbis din cartierul Brădet (str. Gheorghe Doja) – luni-duminică între orele 06.00-23.00;

– dispecerat Transurbis din Clădirea Transilvania (Piața Iuliu Maniu) – luni-vineri între orele 06.00-22.00, sâmbătă între orele 07.00-15.00;

– dispecerat Transurbis, str. Armoniei (zona Uz Casnic) – luni-vineri între orele 06.00-22.00, sâmbătă între orele 07.00-15.00.

Cardul poate fi reactualizat și prin intermediul platformei on-line de pe site-ul: www.tuz.ro, secțiunea: carduri & bilete.

CONDUCEREA

S.C. TRANSURBIS S.A. ZALĂU