Schneider Electric: „Implementăm un sistem complet de automatizare într-un hotel Ramada din Zalău”

Schneider Electric şi partenerul său Terabit au implementat un sistem complet de automatizare şi management al clădirii în noul hotel Ramada by Wyndham din Zalău, rezultat din reconversia fostei clădiri a Poştei Române, potrivit unui comunicat al companiei remis redacţiei.

Proiectul vizează integrarea controlului termic, ventilării, iluminatului şi funcţiilor din camere, cu scopul creşterii eficienţei operaţionale şi îmbunătăţirii experienţei oaspeţilor, conform companiei.

Hotelul, clasificat la 4 stele şi deschis recent, face parte din noua configuraţie urbană a Pieţei Iuliu Maniu din Zalău, precizează Schneider Electric.

Soluţia implementată, EcoStruxure Building, permite monitorizarea şi controlul centralizat al instalaţiilor, inclusiv centrala termică, unităţile de tratare a aerului pentru restaurant, bucătării şi lobby, sistemele de pompe de căldură aer/apă şi apă/apă, precum şi iluminatul cu comunicaţie DALI şi senzori de prezenţă, potrivit sursei citate.

Proiectul acoperă toate cele 81 de camere ale hotelului, fiecare fiind dotată cu panouri tactile pentru reglarea temperaturii şi iluminatului, precum şi cu funcţii digitale precum „Nu deranjaţi” (DND), „Rog curăţenie” (MUR) şi sistem SOS conectat la recepţie, conform Schneider Electric.

Platforma de Building Management este instalată pe serverul hotelului şi integrată cu software-ul de management hotelier, permiţând automatizarea parametrilor de confort în funcţie de rezervări şi facilitând operaţiunile de mentenanţă prin alerte şi monitorizare centralizată, precizează aceeaşi sursă.

„Soluţia EcoStruxure Building instalată permite intervenţii rapide şi o mentenanţă eficientă, asigurând funcţionarea tuturor sistemelor la parametri optimi”, a declarat Vasile Ploscariu, acţionar Terabit, potrivit Schneider Electric.

Clădirea este echipată cu un sistem modern de pompe de căldură şi funcţii automate de gestionare a încălzirii, răcirii şi iluminatului, contribuind la optimizarea consumului energetic, conform companiei.

Potrivit aceleiaşi surse, Terabit, partener certificat EcoXpert, colaborează cu Schneider Electric de peste zece ani în proiecte de automatizare pentru hoteluri, spitale, birouri, centre comerciale şi clădiri rezidenţiale.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro