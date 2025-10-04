Guvernul blochează justiţia: procese suspendate, avocaţi neplătiţi, cetăţeni abandonaţi

Asociaţia Conventionala a Avocaţilor condamnă ferm situaţia de criză generată de suspendarea activităţii instanţelor şi de lipsa totală de implicare a Guvernului şi a Ministerului Justiţiei, conform unui comunicat transmis redacţiei.

In anul 2024 au fost înregistrate 2.500.002 dosare nou-intrate pe rolul instanţelor din România, care s-au adaugat la cele aproximativ 1.129.211 dosare nefinalizate existente pe rolul instanţelor. Astfel, la finalul anului 2024, aproximativ 3.629.213 dosare se aflau pe rolul instantelor de judecata. Inca nu avem date oficiale pentru anul 2025, dar considerand ca numarul acestora a ramas similar cu cel din 2024, putem considera ca in momentul de fata avem peste 3.600.000 de dosare pe rolul instantelor de judecata care sunt nefinalizate.

Astfel, peste 3.600.000 dosare sunt blocate pe rolul instanţelor din România, iar justiţiabilii sunt privaţi de dreptul lor fundamental de a obţine o hotărâre într-un termen rezonabil. Antreprenori aşteaptă soluţii pentru litigii comerciale, familii pentru divorţuri şi partaje, salariaţi pentru conflicte de muncă, inculpaţi pentru clarificarea situaţiei lor juridice, executorii judecatoreşti pentru încuviinţarea executarilor silite. Toţi aceşti oameni sunt victime directe ale indiferenţei autorităţilor.

Întârzierea soluţionării acestor cauze înseamnă drepturi încălcate, suferinţe prelungite şi pierderi materiale majore pentru peste 7.200.000 de justiţiabili (in acest moment fiind peste 3.600.000 de dosare pe rolul instantelor de judecata), potrivit comunicatului.

„Blocajul actual afectează grav imaginea justiţiei. Cum să mai aibă încredere cetăţenii într-un sistem în care dosarele sunt suspendate la nesfârşit, iar guvernul priveşte nepăsător? Avocaţii nu vor înceta să îşi facă datoria, dar nici nu mai pot accepta să fie transformaţi în victimele unui stat care refuză să îşi respecte promisiunile. Ne dorim o soluţie rapidă şi responsabilă, nu amânări şi pretexte”,a declarat Presedintele Asociatiei Conventionale a Avocatilor (ACAv), avocat Gheorghe Velcea.

Avocaţii sunt de asemenea puşi într-o situaţie insuportabilă: şedinţele de judecată sunt suspendate, iar activitatea profesională este practic paralizată.

Mai mult, întârzierea cu luni de zile a plăţilor onorariilor datorate avocaţilor din oficiu pentru asistenţa judiciară gratuită în materie penalî- activitate esenţială prin care avocaţii apără drepturile persoanelor vulnerabile sau aflate în situaţii penale urgente – creează o presiune suplimentară insuportabilă. În timp ce avocaţii muncesc pentru a asigura apărarea cetăţenilor, statul întârzie luni de zile să achite onorariile datorate. Această situaţie reprezintă o lipsă flagrantă de respect faţă de profesia de avocat şi faţă de dreptul cetăţeanului la apărare.

De altfel, este afectata si activitatea executorilor judecatoresti, întrucat nu se mai soluţioneaza cererile de încuviintare a executarilor silite.

„Dacă această criză continuă, riscăm să pierdem încrederea cetăţenilor în justiţie. Lipsa de reacţie a Guvernului transmite un mesaj periculos: că drepturile fundamentale pot fi ignorate şi că statul de drept este negociabil. Aceasta este o cale care duce la colaps instituţional”,a declarat Prim-vicepresedintele Asociatiei Conventionale a Avocatilor, avocat Gabriela Pruteanu.

Criza actuală nu este rezultatul exclusiv al protestului magistraţilor. În loc să asigure resurse pentru o justiţie funcţională şi predictibilă, guvernul a preferat să reducă fondurile, lăsând atât magistraţii, cât şi avocaţii şi justiţiabilii într-o situaţie de criză permanentă.

Actul de justiţie este tratat ca o povară, nu ca un pilon fundamental al statului de drept.

În loc să găsească soluţii şi să deschidă un dialog real cu magistraţii, avocaţii şi societatea civilă, Ministerul Justiţiei şi Guvernul au preferat să stea deoparte, lăsând justiţia să se prăbuşească.

Considerăm inacceptabilă pasivitatea Ministerului Justiţiei şi a Guvernului, care, în loc să caute soluţii reale şi să deschidă un dialog cu toate părţile implicate, aleg să ignore criza. Lipsa unei reacţii ferme şi a unor măsuri concrete pentru reluarea proceselor transmite un semnal periculos: justiţia nu reprezintă o prioritate pentru autorităţi.

Asociaţia Conventionala a Avocaţilor solicita:

1.Implicarea imediată a Guvernului şi a Ministerului Justiţiei în negocieri transparente, pentru a debloca situaţia.

2.Adoptarea urgentă a unor soluţii care să deblocheze activitatea instanţelor şi să garanteze reluarea proceselor.

3.Plata imediată a onorariilor pentru asistenţa judiciară obligatorie, fără întârzieri nejustificate.

4.Alocarea resurselor bugetare necesare justiţiei, pentru a asigura un sistem funcţional, stabil şi demn.

„Justiţia nu poate fi pusă pe pauză la nesfârşit. În acest moment, milioane de cetăţeni sunt privaţi de soluţii în cauzele lor, de la litigii de muncă la procese de familie sau dosare penale. Fiecare zi de suspendare înseamnă drepturi amânate şi vieţi puse în aşteptare”, a declarat Vicepresedintele ACAv, avocat Stefan Spirion.

Cetăţenii României, avocaţii şi întreaga societate suportă consecinţele unui sistem judiciar paralizat. Nu protestul magistraţilor este adevărata cauză, ci indiferenţa şi nepăsarea Guvernului faţă de justiţie.

Justiţia nu poate fi sacrificată din cauza conflictelor politice şi a indiferenţei administrative. Cetăţenii au dreptul la soluţii într-un termen rezonabil, iar avocaţii au dreptul să îşi practice profesia şi să fie remuneraţi pentru munca lor.

Asociaţia Conventionala a Avocaţilor nu cere privilegii, ci respectarea unor obligaţii fundamentale ale statului: un sistem judiciar funcţional, plata muncii prestate şi garantarea drepturilor cetăţenilor. Indiferenţa actuală a Guvernului ne împinge spre o criză fără precedent.

Asociaţia Conventionala a Avocaţilor reafirmă angajamentul său de a apăra interesele justiţiabililor şi ale avocaţilor şi solicită autorităţilor să îşi asume răspunderea pentru criza actuală şi să acţioneze fără întârziere.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro