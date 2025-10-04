S-a supărat și a plecat în pădure. A pus pe jar întreaga comună

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a fost sesizat prin apel la 112, în data de 2 octombrie, în jurul orei 17, de către o femeie din comuna Rus, cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 17 ani, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

Pentru identificarea minorei au fost mobilizate, cu operativitate, forțe din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Ileanda, Poliției Orașului Jibou, Serviciului de Investigații Criminale, alături de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” Sălaj, pădurari și vânători din zonă. În activitățile de căutare au fost utilizați atât câini de urmă, cât și echipamente cu termoviziune, care au facilitat verificarea zonelor împădurite.

În jurul orei 21, minora a fost găsită în pădure, în apropierea localității de domiciliu. Din primele verificări efectuate, s-a stabilit că aceasta nu a fost victima vreunei infracțiuni.

Recomandăm părinților și aparținătorilor legali să acorde o atenție deosebită comunicării cu copiii și adolescenții, iar în situații similare să apeleze cu încredere numărul unic de urgență 112, pentru a beneficia în cel mai scurt timp de sprijinul forțelor de ordine.

M. S.