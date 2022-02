GÂNDURI NEBOTEZATE (X)

* Cu adevărat sătul ești atunci când te-ai săturat de tine.

* Cel mai frumos dar făcut cuiva este importanța pe care i-o dai.

* Ca să te simți bine, nu te compara cu nimeni.

* Oare, pe hoți, cine-i fură?

* Ca să fie posibil mâine, este nevoie de azi.

* Un trecut e validat atunci când a devenit amintire.

* Cât de puternici suntem, ne-o dovedesc momentele când necazul ne invadează.

* Cine va picta chipul dorului, acela va fi Everestul înțelegerii.

* Cine are bogate amintiri, nu se va plictisi după moarte.

* Singurătatea este azilul oamenilor care nu se au decât pe ei însuși.

* Omul care minte, se ascunde de el însuși.

* Optimismul din tine este izvor de apă vie.

* Nimic mai fals decât să-ți dorești să ai chipul altora, dar tu să rămâi.

* Cei mai flămânzi nu sunt cerșetorii/săracii, ci cei cărora nimic nu le ajunge.

* Adevăratele gânduri devenite botezate sunt cele care-i mai scriu, măcar din când în când , o scrisoare autorului.

* Cu adevărat neputincios nu este omul care nu poate merge singur, ci acela care nu poate gândi singur.

* Când, unui om ce are o zi proastă, îi urezi bună ziua, înseamnă că îi spui că ea este cea mai potrivită pentru el.

* Nu gardurile izolează oamenii, ci gândurile lor.

* Imunitate la prostie o au doar oamenii care nu cred nici în ce spun ei.

* Cea mai dureroasă imputare ar fi să-i reproșezi mamei tale că te-a născut cum ești.

* Cei mai mulți oameni se plâng de foamea trupului, puțini de-a spiritului.

* Doar iubitorii de doine știu citi ce-i dorul.

* De s-ar inventa corida cu destinul, câți dintre noi am fi toreadori.

prof. Octavian Guţu