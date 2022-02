RAFTUL CU CARTE: Niciodată

autor: Ken Follett

După zece ani în care a scris thrillere şi după ce a revoluţionat romanul istoric, Ken Follet revine cu o surpriză palpitantă pentru milioanele sale de cititori. Noul roman, intitulat Never, marchează o abatere de la romanele istorice, de un mare succes, ale acestuia.

Acţiunea romanului Never are loc în prezent şi spune povestea unei crize globale care ameninţă să ducă la izbucnirea unui al treilea război mondial. Cititorul nu ştie dacă războiul mondial se va întâmpla de fapt, până la ultima pagină. Mai mult decât un thriller, Never este bogat în detalii autentice, din inima dogoritoare a deşertului Sahara până în cele mai scunse camere ale puterii din marile capitale ale lumii.

Explicând geneza cărţii, Ken Follet spune: „Când faceam cercetarea pentru Căderea uriaşilor, am fost şocat să-mi dau seama că Primul Război Mondial a fost un război pe care nimeni nu la dorit. Niciun lider european, de niciuna dintre părţi, nu a intenţionat să se întample acest lucru. Dar împăraţii şi prim-ministrii, unul câte unul, au luat decizii – decizii logice, moderate – şi fiecare dintre ele ne-au dus cu un mic pas mai aproape de cel mai teribil conflict pe care la cunoscut lumea vreodată. Am ajuns să cred că totul a fost un accident tragic. Şi m-am întrebat: s-ar putea întâmpla din nou??”

