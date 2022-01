GÂNDURI NEBOTEZATE (VI)

* Discursul funerar pe care mi l-aș dori : “A fost un OM și nu a trăit degeaba. Cu el ne vom întâlnii și mâine”.

* Avuțiile ce ne aparțin în exclusivitate sunt doar cele care le avem în noi.

* N-am întâlnit oameni mai prăbușiți sufletește decât îndrăgostiții la prima iubire neîmpărtășită.

* Un om cu bun simț este de dorit față de altul care iși ordonează conduita după ultimul cod al bunelor maniere.

* Aflat într-o situație critică, reușești mai usor dacă ești tu însuți și nu căutând să te gândești ce au făcut alții și să procedezi și tu ca ei.

* Aș vrea să am longevitatea pietrei, dar nu și răceala ei.

* Singurătatea este o formă de egoism, dar și o măsură a gradului de absență a sociabilității noastre.

* Între greșeală și timp există o singură similitudine – ambele sunt ireversibile.

* Singurătatea este singurul mod de a fi prin care nu faci rău nimănui .

* Eu cred că în viața mea am produs mai multe bucurii prin absența mea.

* Dintre oameni singurii care nu au nevoie concretă de pământ sunt visătorii.

* Dimensiunile oricărei valori le putem aprecia cel mai bine măsurându-i efectele.

* Vinovații nu pot fi decât de un singur fel – vinovat.

* Nu steagurile infamiei sunt de vină, ci cei care le poartă.

* Cine este în stare să-și recunoască și să-și cântărească vina acela poate vorbi și despre vina altora.

* Nesimțirea nu are nevoie de piețe de desfacere. Ea se simte bine oriunde.

* N-am citit încă nici un dialog între o victimă și un călău în care acesta să acuze. Nu are de ce. El nu-i judecător . E călău.

* Se poate numi bine doar acela care nu s-a născut făcând rău.

* Decât o valoare în sine și pentru sine, e preferabil un om capabil să facă bine în jurul său.

* Făuritorii care cred că lucrul pe care îl fac este cel mai necesar și mai important dintre toate, nu vor avea niciodată rebuturi.

* Sunt multe cazuri în care ajuți pe cineva în mai măsură dacă îl lași în pace.

* De obicei le mulțumim celor care ne menajează efortul și îi uităm pe cei care ne menajează timpul.

* Într-un posibil clasament al factorilor benefici pentru om, întotdeauna încrederea va ocupa un loc prioritar.

* O școală bună începe prin a-i învăța pe copii codul bunului simț.

* Valoarea intențiilor o dau finalitățile pe care acestea le au.

* Meritul unui cîștigător este nu pentru că a câștigat, ci pentru că a jucat.

* Naivitatea este explicabilă, motivată și necondamnabilă doar până la vârsta adolescenței. Prezentă la oamenii maturi ea este dovada unei gândiri nematurizate care s-a născut și crescut în eprubetă

* Din atitudini se nasc cele mai multe incertitudini. Ele demonstrează că esența lucrurilor poate fi depistată și in același timp nemulțumesc de ce nu pot fi realizate în toate cazurile.

* Ce este relativitatea, o știu și o simt în mod concret oamenii bolnavi.

* Reușesc să evolueze mai mult și mai ușor aceia care se raportează mai întâi la ei și abia apoi la ceilalți.

prof. Octavian Guţu